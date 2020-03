Oběma politikům bych ráda připomněla letošní 28. leden. Tehdy poslanec ODS a lékař Bohuslav Svoboda sněmovnu žádal, aby se zabývala domácími aspekty epidemie v Číně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to furiantsky odmítl s tím, že všeho je dostatek a není důvod tím ztrácet čas.

Promarněný měsíc

Kdyby Českou republiku řídili prozíraví politici, konali by nejpozději začátkem roku. Babiš by v březnu nemusel dokola opakovat, že ve skladu Správy státních hmotných rezerv je směšných 10 tisíc roušek. Když se potvrdilo, že smrtící virus skutečně nezná hranice a v globalizovaném světě se z Wu-chanu snadno dostane do Evropy, vláda byla nachytána na hruškách. Vše se řeší za pochodu. Neustále slibované respirátory k lékařům neputují, testovacích setů je málo a ještě méně je laboratoří, které by vzorky vyhodnocovaly.

Naprosto nesnižuji úsilí, s nímž se ministři snaží zvládnout virové drama. Konkrétně ministr vnitra Jan Hamáček působí velmi věcně, profesionálně a užitečně. Nikdo mu neupře zásluhu na pomoci při čínských dodávkách potřebného materiálu. Stejně jako je všem jasné, že kontakty prezidenta Miloše Zemana v Číně nyní sehrávají zásadní – pozitivní – roli.

Rozumně umírněná opozice ovšem logicky požaduje, aby vláda informovala veřejnost pravdivě. Babišovy zmatené výkřiky, kdo je provokatér a kolik roušek osobně doručí, nikomu nepomáhají. Lidovci správně požadují, aby se rozšířilo testování i na soukromé laboratoře.

Největší deficit státnosti vidím v ekonomické oblasti. Francie rozhodla o napumpování 45 miliard eur do své ekonomiky, Itálie zvažuje zestátnění krachujících aerolinek Alitalia. Česká vláda povolila odklad podání daňového přiznání, spustila program bezúročných půjček a prodloužila ošetřovné po celou dobu krize. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček Deníku řekl, že důležitým protikrizovým nástrojem bude zachování klíčových výrob a masivní investice. Pár hodin poté koncern Volkswagen oznámil, že zastavuje výrobu ve všech svých evropských závodech.

K témuž kroku přistoupila automobilka TPCA v Kolíně. Eurovia přerušila práci na rekonstrukci D1. Trhy padají, burzy narážejí na dno.

Marshallův plán

V takové chvíli by měl premiér Babiš přizvat významné české ekonomy, šéfy velkých firem, odborářské bosse a promýšlet, co bude s hospodářstvím po ukončení karantény.

„Pro podnikatele by mělo jít především o odložení plateb záloh na daně, plateb sociálního a zdravotního pojištění, zkrácení termínů vratek DPH. Chceme navrhnout a podpořit stoprocentní ošetřovné, stejně jako platbu nemocenské státem. Za samozřejmé považujeme posunutí nebo odložení 3. a 4. vlny EET, stát by měl také dočasně zakázat vyvádění dividend do zahraničí,“ sdělil 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

To všechno by stát udělat měl, ale od Babiše, který vybudoval impérium Agrofert, je nutné požadovat, aby už teď předložil záchranný Marshallův plán pro Česko.