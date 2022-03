Expremiér Andrej Babiš si zapíše do diáře včerejší den jako černé pondělí. Dopoledne se dozvěděl, že pekárnám Penam z holdingu Agrofert bude odebrána dotace na toustovou linku ve výši sto milionů korun. To by bývalá Babišova firma jistě unesla.