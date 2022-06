Je to vlastně strašně smutný příběh. Celý svět si ukazuje na Němce, jak moc se zapletli v plynových a ropných kšeftech s Putinem. Ale v posledních dnech se ukázalo, že my Češi jsme na tom ještě daleko hůř. V plynu jsme na Rusku závislí v dovozu ze 100 procent, v praxi při všem tom moravském plynu z procent 95.

No a pokud jde o ropu, tak tam sice máme ropovod z Ingolstadtu, kterým teče i jiná ropa než ruská, ale nafta, která se v Česku prodává, je téměř všechna z ruské ropy. Ropy, co k nám teče od šedesátých let ropovodem Družba.

Polsko in, Maďarsko out

Za třicet let svobody se u nás vystřídalo mnoho vlád, které se tvářily, žes Ruskem chtějí mít společného co nejméně. Ale pokud jde o ropu a plyn, tak za těch třicet let skoro nehnuly prstem. Naftu pořád bereme jako za federace ze slovenského Slovnaftu, dnes v rukou maďarského MOLu. A ta nafta se celých těch třicet let dělá podle za komunismu postavených technologií z ruské ropy.

S ničím nepohnuly před rokem odhalené Vrbětice. A tak teď, když se na summitu Unie lámalo ropné embargo proti Rusku, museli jsme požádat o výjimku. Dostali jsme ji.

Británie 1940, Ukrajina 2022

Není to nic ke slavení. Je to ostuda. Dál visíme na ruském plynu a ropě.

A putinovská smyčka se utahuje.