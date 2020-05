Tři pražští komunální politici, jimž prý hrozí smrt, jsou pod policejní ochranou. Tu nyní pro svého diplomata žádá i ruská ambasáda, neboť mu je vyhrožováno. Kvůli trestuhodnému úniku informací už nikdo nezjistí, co měli Rusové za lubem. Chtěli vraždit místní starosty? Nebo snad svoje agenty, kteří zradili?

Myslím, že ani jedno. Vše připravili jako habaďůru na české bezpečnostní složky, politiky i občany. Navnadili špek a vyčkávali, co my na to. My zatím nic moc. Prezident Zeman se Koudelkově BIS vysmívá a označuje ji za zbytečnou. Opatrné diplomatické kroky činí ministr zahraničí. Obávám se, že z tohoto špionážního testu ČR vyšla jako slabý článek vlivové sféry Ruska.