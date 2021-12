Slyšeli jste už ty zvěsti? Tak si to vezměme popořádku. Covid-19 neexistuje. Virus byl sestrojený jako zbraň. Udělali ho Číňani a taky Američani. Celý covid ale není důležitý, jsou to jen pandemické hry a patálie covidí, co se hned tak nevidí, protože na jiné nemoci se umírá také. Na covid umřou jen staří a tlustí cukrovkáři, co si zato můžou sami. Ale ani ti neumírají na covid, ale s covidem, takže to se nepočítá, protože by umřeli stejně, jen třeba o pár roků později. Rakve loni na Manhattanu byly jen podvrh.

Krize důvěry

Aleksi Šedo

je přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Problém našich nemocnic není, že jsou plné, ale prázdné. Doktoři a sestřičky jsou přece od toho, aby léčili, tak co dělají drama, když jsou v nemocnici pacienti a dobře je zato platí. Navíc ti pacienti tam jsou zbytečně, protože s chřipečkou se přece mají léčit doma.

Zároveň se ale mají léčit včas a hlavně účinně, nejlépe odčervovacím přípravkem pro koně. A také naslouchat svému tělu, které samo řekne, že máme dobrou a přirozenou imunitu, protože chodíme na vzduch, máme dobrou náladu a nenecháme se strašit, natož očkovat.

I když ten zpropadený virus, co vylétává z nějaké jeskyně, vymizí do minulých Vánoc, už předtím na něj měli připravenou vakcínu, aby na ní teď vydělali. Akorát se to zdrželo tím, že do ní nemohli dostat ten autismus. Zároveň tím virem, co není, ale projde rouškou, která ničí imunitu a boří demokracii, a taky experimentální nevyzkoušenou vakcínou, co na virus nefunguje, ale je v ní čip, má dlouhodobé negativní účinky. Umírá na ní spousta lidí, chtějí ovládnout lidstvo, které ovšem přitom chtějí vyhubit.

Ve vitríně jako vycpaný medvěd

Vakcinaci, epidemiologii či imunologii určitě hned po mě nejlíp rozumí pan doktor, kterého chudáka nepouští do médií, v nichž nás ovšem denně varuje. A který hlavně spoustě lidí vyléčil srdce nebo pečuje o chrup. Ne nějaký pošuk, co vyvíjí vakcíny nebo dokáže počítat matematické predikce z dat, která samozřejmě nejsou pravda.

Zdroj: Deník

A úplně nejlíp tomu rozumí ten, kdo má Vysokou školu života. Trošku se mu plete, co jsou procenta nebo exponenciální funkce. A protože má dost času, sdílí moudra na sítích, posílá anonymní výhrůžky hygienikům nebo chodí s partou dalších, co nejsou ovce, někomu demokraticky hulákat pod okna.

Nutno přiznat, že jedni politici nás usilovně informují, že za chaos v informovanosti a opatřeních můžou ti druzí politici, protože jim by se to nikdy nestalo – a všichni dohromady vědí, co nikdy neudělají, i když nemají šajn, co se se stane za týden.

Což je ale celkem jedno, protože stejně je každému jasné, že všechna opatření jsou k ničemu, protože covid, co není, je stejně i tak, ale že jsou plné JIPky, klesá doba dožití a roste úmrtnost jsou jen manipulace, nebo to je právě očkováním. Pokud se umírá, pak na dopravní nehody a steskem, což kdysi potvrdil i ministr zdravotnictví a, jak ví každý internetový znalec pojišťovnického systému, nemocnice to vykazuje jako covid, protože dostane víc od pojišťovny…

Tak vám teda fakt nevím, nejsou tyhle všechny „pravdy“ náhodou spíš taky příznaky nějaké epidemie?

