Islamistický atentátník se narodil a vyrostl v Mödlingu

Je to takové docela hezké, poklidné město kousek od Vídně. Tady se v rodině albánských Makedonců narodil a do svých dvaceti let žil Kujtim F., pachatel atentátu v rakouském hlavním městě, který za sebou zanechal nejméně čtyři mrtvé.

Foto: Deník