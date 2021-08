Zkusili jste si představit, jak to asi vypadá ve stranických centrálách, kde se připravují volební kandidátky?

Do dortu, po němž by měli toužit mladí, staří, liberálové, konzervativci, Češi jako poleno i světoběžníci, holky s holkama, klucis klukama i mámy a otcové od sedmi dětí, pražská kavárna i čtvrtá cenová, se musí vrazit od všeho kousek. Určitě nějaká ta známá tvář, aby si voliči uměli partajs kým spojit.

Hnutí ANO nebo Piráti to mají jednoduché, protože Andrej Babiš či Ivan Bartoš vydají za lecjakou popovou star. Zvláště když se k tomu přidají v prvním případě slůňata, surikaty nebo milovaní psíci, ve druhém pak volně prodejné konopí a digitalizace všeho. Jenže co taková TOP 09? Její hvězda Dominik Feri vyhaslaa může být ráda, že nepůsobilav Kanadě či USA, kde by shnila ve vězení. Koho místo ní? Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář to asi ani s padlým Koněvem v zádecha v úkrytu s novičokem, který byl jen dezinfekcí, nevytrhne.

A co pan profesor Fiala, šéf ODS? „Petr Fiala není ódéesák. Zlí jazykové tvrdí, že se stal předsedou ODS ještě předtím, než do ní vstoupil. Byl to brněnský politolog, evidentně pravicový. Známá teorie o tom, jestli by literární kritik uměl napsat literární dílo, je přesně prototyp Fialova problému. Za charismatického, nápaditého lídra ho v ČR nepovažuje snad nikdo a myslím, že ani členové ODS ne,“ řekl o něm nepěkně v nedávném rozhovoru pro Právo exprezidenta zakladatel ODS Václav Klaus.

S tím se davy oslovují dost těžko. Pročež si asi v ústředí sedli a řekli, že když z Fialy přes noc baviče neudělají, zkusí tam vrazit někohoz minulosti. Lidé už zapomněli, co a jak dělali, ale třeba si vzpomenou, že byli ministry. Pavel Blažek, Pavel Drobil, Petr Bendl, všichni tam jsou.

Nešťastná ČSSD dokonce přihodila Milana Urbana Toskánského či Vladimíra Špidlu zvaného Zdroje jsou. Přísaha sází hlavně na Roberta Šlachtu, který už není mlčenlivý Ušoun, ale lidový tribun. Přesto nepohrdla „použitým“ zbožím, v Praze Jiřím Realistou Hynkem, v jižních Čechách Ivanou Trikolórou Kerlesovou.

Lubomír Flákanec Volný dává prostor ženám, které se živí slovy, falešnými slůvky, ba i zpěvem, Janě Bobošíkové, Haně Lipovské či Iloně Csákové.

A tak si člověk říká, jestli tu není k dispozici nějaká normální strana, bez hvězd i antihvězd, civilní,s věcným programem a zkušenými osobnostmi. Znáte ji? Volte ji!