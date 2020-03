Koronavirus? Jen žádný strach

Ještě včera haursky chodili pít do hasičárny, když místní hospoda zavřela. A dnes by hnali vidlemi lufťáky, kteří přijeli na chatu. Přehnanou lehkomyslnost střídají přehnané obavy. Podle Romana Prymuly potrvá nápor viru ještě nejméně měsíc. Srovnávací křivky, které přinesl Deník, ukazují, že to nejhorší nás teprve čeká. Počet nakažených poroste.

Foto: Deník