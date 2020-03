K čemu gripeny, když zubař chybí

/SATIRA/ Dostupnost zdravotní péče určuje zákon a je zásadním tématem. Každý, kdo hradí zdravotní pojištění, musí mít primární péči, kam patří i stomatolog, dostupnou do 35 minut. Ovšem pokud v pátek nestihne být do 12 hodin u svého zubaře s načatým zánětem zubu, do pondělí nevydrží.

Petr Pokorný | Foto: Deník