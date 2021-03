Vyšší daně stát nespraví

Představte si, že máte auto, kterému se zadírá motor, nefunguje řízení a zasekává se převodovka. Nespravíte ho tím, že do něj nalejete víc a dražšího benzínu. Musíte opravit, nebo vyměnit vše, co vám brání, abyste mohli jet dopředu. Jinak byste bláznivě vyhazovali peníze oknem.Podobné je to i se současnou vládou. Její chaotické reakce na vývoj pandemie od léta 2020 jen potvrzují, že kabinet Andreje Babiše má problém s „motorem, řízením i převodovkou“.

Foto: Deník