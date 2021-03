Kdyby nás nepohltila covidová pandemie, pravděpodobně by kabinet ANO a ČSSD byl jedním z nejúspěšnějších v polistopadové historii. Během dvanácti měsíců se všechno zhroutilo a v předvolebním čase je dobré se ptát, proč k tomu došlo. Nabízím pár příkladů.

Od ledna se všichni shodují, že je nutné vrátit děti do škol. Když se k tomu díky možnosti neinvazivního testování schyluje, je tu průšvih s nedůvěryhodným dodavatelem testů. Nouzový stav Babišův tým ležérně pětkrát prodlužoval, neboť si byl jistý hlasy KSČM. Té premiér nasliboval kde co, aniž by měl v úmyslu to plnit. A když se sněmovna vzepřela, hodil vše na hejtmany. Pandemický zákon sice vláda ušila horkou jehlou s poslaneckou opozicí, ale jaksi vynechala Senát, který jí nyní ukázal záda.