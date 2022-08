Pětikoalice se zmítá v potížích kvůli nejasné pomoci proti energetické chudobě a jmenování Petra Mlejnka šéfem rozvědky. Její nervozita stoupá přímo úměrně rostoucím preferencím hnutí ANO, které by podle čerstvého průzkumu agentury STEM nyní ve volbách získalo 31 procent hlasů, tedy dvojnásobek přídělu pro ODS. Lidovci by se do sněmovny vůbec nedostali, TOP O9 a STAN oscilují kolem pěti procent. Polepšili by si Piráti na 9,3 procenta a SPD na dvanáct.

Prezidentská milost

To je výchozí situace, z níž těží Andrej Babiš, který bez ohledu na předešlé sliby hodlá uprostřed českého předsednictví v Radě EU vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Na její položení nemá sílu, ale k zahlcení veřejného prostoru špínou to stačit bude. Přitom vláda tomu mohla elegantně čelit.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa v CNN Prima News věcně a korektně sdělil, že podle něj by Vít Rakušan neměl být minstrem vnitra. V podobném duchu komentoval různá vládní protikrizová opatření. Nikoli na základě emocí, ale faktů.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pro Novinky zase uvedl, že plakáty spojující Babiše s Putinem nevnímá jako šťastný počin: „Tímto způsobem podle mě není vhodné dělat kampaň. Myslím, že politici nemají stavět lidi proti sobě.“

Škoda, že ho kolegové neposlouchají. Babiš to začal trapným přirovnáním příznivců pětikoalice k fašistům a nacistům. Rakušan navázal stejně hrubou záplatou: „Jako bychom zapomněli, koho jsme odstavili od moci, jaký zázrak se nám povedl. Chemický Ali, agent, divoký privatizátor, sponzor politických stran, obžalovaný vlastník médií a jednoho politického hnutí… Ale on nezapomněl. Neodpustil. Nevzdal to. V tom obytňáku nespí. Chce zpátky.“

Chemický Ali? Popravený Husajnův bratranec, nad nímž byly vyneseny čtyři rozsudky smrti za genocidu a za zločiny proti lidskosti? To myslí ministr vnitra vážně?

Politický boj by neměl být prioritou v době, která si žádá táhnutí za jeden provaz.