Trojnásobný nárůst lidí v ordinacích psychiatrů navíc nemusí být vypovídající číslo. Sami lékaři přiznávají, že mnoho lidí se k psychiatrovi vůbec neodhodlá. A deprese je přitom vážná nemoc, která postižené v případě neléčení přivede až k sebevraždě.

Koronavirová opatření likvidují mnoho rodin hlavně v ekonomické oblasti. Obavy o práci a schopnost platit své závazky rozhodně na dobré náladě nepřidají nikomu. Naštěstí banky vyslyšely doporučení vlády a dokázaly lidem ulehčit alespoň se splátkami až na půl roku.

Bohužel v Česku existuje na tomto poli i pološedá a šedá sféra nebankovních a rádobybankovních společností s nespotřebitelskými půjčkami. Od těch se pomoci nikdo nedočká. Zatímco banky půjčí opravdu jen tomu, kdo prověřeně dokáže splácet, ty nebankovní si rozebírají zbytek. A nemilosrdně se pouštějí do vymáhání či přeprodávání dluhů, pokud se klient dostane do nesnází se splácením. Vymahačské firmy mají nejspíš v této době žně. A vláda i ministerstvo financí jsou na ně evidentně krátké. A každý den si vezmou život v Česku přibližně čtyři lidé. Do covidových statistik se ale nedostane nikdo z nich.