Mimochodem, ruská vakcína Sputnik, kvůli jejímuž tajnému dovozu nařízenému Matovičem celá krize vyhřezla, dál leží ve skladech. Slovenský úřad pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) odmítá souhlasit s očkováním, protože objevil problematické věci. Podle ŠÚKL k povolení očkování evidentně nestačí, že myši a křečkové ruskou vakcínu přežili.

Nová vládní konstelace je nepochybně fraška. A nejen kvůli tomu, že nový ministr financí Matovič opsal diplomku z ekonomiky a podvodně vykazoval služební jízdy v daňovém přiznání.

Či proto, že jako stranický šéf je vlastně nadřízeným nového premiéra Hegera. Je to fraška i proto, že hlavní vládní aktéři, ministr hospodářství a šéf Svobody a Solidarity Richard Sulík a Igor Matovič, se veřejně počastovali tolika urážkami, že by to vydalo na knihu.

To, co drží vládu přesto nadále pohromadě, je alternativa v podobě současné opozice. Expremiér Peter Pellegrini je sice nejpopulárnější politik a jeho Hlas vede preference, ale pokud by šlo o něj, Sputnik by dovezl dávno a AstrouZenecou by se nenechal očkovat. Ještě horší je to s dalšími opozičními stranami, Ficovým Směrem a neofašisty.

Ficův Směr zpochybňuje jako politickou mstu rozsáhlou akci na očistu korupcí promořené justicea policie, kde se vytvořil mafiánský kartel s podnikateli a lidmi Směru. Důkazů a přiznání je ale příliš mnoho.

Než tento návrat a konec šance na očistu, tak je lepší ustát vládní frašku. A doufat, že Hegerův kabinet vydrží tak dlouho, než bude Augiášův chlév vykydán.