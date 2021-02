Už římští císaři před dvěma tisíci lety věděli, že k udržení poddaného lidu v klidu je třeba dát jim tři základní věci. Tedy většinou při řádění gladiátorů v kolosejích, ale ono to určitě fungovalo i mimo zápasiště. Prostému lidu dopřáli chléb, víno a hry… Obrazně řečeno se potřeby „obyčejných“ lidí po další staletí příliš neměnily. Potrava, trochu alkoholu a špetka zábavy pro každého z podzámčí byly téměř vždy zárukou klidného vládnutí.

Tomáš Ptáčník. | Foto: VLM

V současné třaskavé době se to potvrzuje více než kdy jindy. Lidé se sice dostanou i přes koronavirová opatření k jídlu a vínu, to vláda nezakázala, ale co je jim to platné, když se nemůžou bavit… A narůstá nespokojenost.