Nejspíš jsem naprosto „jižanský“ typ člověka. Trpím devět měsíců v roce a tuším, že jsem se měl narodit někde úplně jinde než v našich končinách. Ne že bych neměl naši zemi rád. Jen evidentně praotec Čech zakotvil daleko více severněji, než by se mi líbilo. Pustit si ze sprchy studenou vodu nebo se, nedej Bože, vnořit do řeky Ostravice jako to dělají desítky místních otužilců, je pro mě naprosto nepředstavitelné.

Tomáš Ptáčník. | Foto: VLM

Mají můj obdiv a bobříka za statečnost, ale to je tak vše, co bych s tím udělal. Vím, že společnost těmhle odvážlivcům nikdy dělat nebudu. No, maximálně bych se přišel podívat, skáčou do ledové vody pár metrů od místa mého bydliště, ale vzhledem k tomu, že restaurace U Žida je teď zavřená a tudíž se není kde ohřát, tak zůstane jen u přání.