Proč?

Jednoznačně prvním úkolem vlády je minimalizovat oběti na životech. Zástupnou obětí by však neměla být ekonomika. Hospodářské předpovědi jsou chmurné a ještě chmurnější. Z dlouhodobého pohledu vede ztráta bohatství k zhoršení kvality zdravotnictví a nepřímo tak ohrožuje lidské životy v budoucnosti.

Vláda by měla tedy omezit hospodářství jen tam, kde je to opravdu nezbytné.

Zákaz slevových letáků zcela jistě není nezbytný.

1) Prymulovo tvrzení, že se s letáky roznáší virus, by se dalo s jistou nadsázkou označit za poplašnou zprávu. Jestliže se nákaza šíří takto, pak se šíří mimo jiné na samotných obalech potravin! Logicky vzato, znamenalo by to nenakupovat vůbec!

2) Nejen pro seniory jsou slevy důležité. Rády je využijí i rodiny s dětmi a vlastně každý, kdo chce ušetřit. Pomáhají orientovat se na trhu a nacházet nejvhodnější zboží. V obchodě pak lidé stráví méně času a neohrožují tolik ani sebe ani druhé.

3) Obava, že senioři ve „svých“ nákupních hodinách vše vykoupí, je lichá. Základního zboží je dostatek. Vláda by se naopak měla snažit o to, aby se do oběhu dostaly i potraviny, které nemohou farmáři prodávat na zrušených trzích.

4) Obchodní řetězce jsou důležitou součástí hospodářství. V době, kdy jiné firmy musejí zavírat provozy, by neměly být šikanovány, pokud to není nutné.

Andrej Babiš se postavil proti zákazu slevových letáků. Je to dobré rozhodnutí, které by nemělo být měněno.

Chvályhodná snaha chránit životy se musí řídit srdcem ale i rozumem. Zrušení slevových akcí je nerozumné. Snaha zastavit virus je úžasná. Nesmíme při tom ale také zastavit Česko.