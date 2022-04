Andrej Babiš

je předseda hnutí Ano a bývalý premiér

Nevěříte? Tady jsou citace: „Když budeme méně jezdit, když si velmi dobře promyslíme, (…) jestli je nutné, abychom vlastně nějakou cestu dělali, tak tím zvýšíme naše šance na to, abychom v této ekonomické válce s Putinem uspěli.“

Rusku nejde jen o Ukrajinu

„Jde o ochotu něco obětovat, akceptovat určitý diskomfort a prostě nějakou chvíli vydržet.“ „V českých domácnostech vytápíme na teplotu v průměru o 4 stupně vyšší, než je tomu v jiných klimaticky srovnatelných zemích v EU.“ „Měli jsme v průměru o 50 procent vyšší spotřebu na čerpacích stanicích (…), lidé a firmy nakupovali do zásoby a tím vlastně tlačili tu cenu nahoru.“ „Budeme muset apelovat na to, aby se neplýtvalo teplou vodou.“

To, že pana Síkelu veřejnost ani jeho podřízení na ministerstvu prakticky neznají, nemění nic na skutečnosti, že lidi rád mentoruje a arogance a asociálnosti má na rozdávání. Ostatně jako skoro všichni politici Fialovy vlády.

Na jednu stranu se Síkelově sociální slepotě lze těžko divit. Když si to z vysokoškolských studií namíříte rovnou do světa bankovnictví, kde strávíte v izolaci od normálního života bezmála 30 let, máte několikanásobně vyšší plat než 99 procent ostatních a o nouzi zavadíte leda při posuzování něčí žádosti o úvěr, tak nutně musíte mít o světě pokřivené představy.

Síkela zřejmě netuší, že existují rodiče, kteří se non-stop starají o své zdravotně postižené děti a jezdí autem ne proto, že podporují Putina, ale že se jinak nedostanou k lékaři nebo na rehabilitaci. Zřejmě neví, že důchodci doma topí více nikoli proto, že podporují Putina, ale protože mají problémy s termoregulací a je jim zima. A ani nemá tušení, že spousta samoživitelek žije kvůli Fialově vládě v diskomfortu už dlouhé čtyři měsíce.

Žijeme v převratné době

Ono se dobře poučuje někomu, který už sebe a svou rodinu zabezpečil do konce života a jehož jedinou starostí před vstupem do vlády bylo, do čeho by ještě tak mohl investovat peníze. Panu Síkelovi by prospělo, aby při dnešní drahotě energií, nájmů, potravin a pohonných hmot zkusil aspoň měsíc vyžít s průměrnou mzdou. Anebo alespoň vyjít ven mezi lidi a nebát se s nimi promluvit. Pak by možná začal pro naše občany něco dělat.

Zdroj: DeníkNaprosté odtržení od reality a nechuť vlastním občanům jakkoli pomáhat je typická nejen pro Síkelu, ale i pro celou pětikoalici. Její politiky každodenní problémy lidí prostě obtěžují, například podle paní Pekarové tu vláda není od toho, aby lidem pomáhala. Svatá prostoto.

Naši zemi sužuje 11procentní inflace, třetí nejvyšší v EU, střední třída a její úspory mizí před očima, pětině lidí hrozí chudoba, ale vláda zůstává v klidu, nanejvýš pan Fiala začne vysílat signály.

Je vkusné se dnes radovat?

Přitom je Česká republika 6. nejméně zadlužená země v Evropské unii a do státního rozpočtu proudí kvůli inflaci miliardy korun navíc. Dnes svým občanům pomáhá regulací cen nebo snížením DPH 24 z 27 zemí EU, mj. i mnohem zadluženější Rakousko, Německo nebo Belgie. Jen Fialova vláda nás stále mentoruje, žene nás do chudoby a kvůli svému vysněnému škrtacímu rozpočtu hodlá obětovat životní úroveň vlastních občanů.

Jak praví staré přísloví, sytý hladovému nevěří. O přesycených politicích pětikoalice to platí dvojnásob.

