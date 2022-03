Život se ani v době války na Ukrajině nezastavil a politici musejí mít na paměti i jiné úkoly. Do jednoho z nejpotřebnějších se v pondělí pustil ministr školství Petr Gazdík (STAN). Respektive posunul dál to, co načal jeho předchůdce a autoři Strategie vzdělávací politiky 2030+.