Paradoxně svoji jedinou prvoligovou sezonu jsem zažil v Blšanech právě v době, kdy jsme byli nováčky nejvyšší soutěže. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být u první sezony Blšan v lize přítomen, protože ročník 1998/99 byl v historii Blšan nejúspěšnější.

Foto: Deník

Jako nováčci jsme bojovali o účast v pohárové Evropě a až poslední zápas se Slavií nám to zhatil. Celkové šesté místo ale nebylo špatné. Proč tomu tak bylo? Jednak jsme měli výborný tým, který se oproti druhé lize skoro neobměnil, navíc spousta hráčů si ligu zahrála poprvé. Tudíž jsme do každého zápasu nastupovali s tím, jako by měl být náš poslední.