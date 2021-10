Výsledky voleb do poslanecké sněmovny přinesly překvapivě jednoznačné uspořádání zákonodárné i výkonné moci na další období. Bez ohledu na zdravotní stav prezidenta republiky a nechutné obstrukce jeho okolí se dříve nebo později stane předsedou vlády Petr Fiala s podporou poslanců koalice Spolu a koalice Pir/STAN.

Sto osm hlasů, kterými obě koalice v nové sněmovně disponuje nepředstavují “křehkou většinu”, ale drtivou převahu, která Fialově vládě zajistí bezpečnou podporu pro její návrhy. Od politiků i příznivců obou koalic by však bylo velmi krátkozraké, kdyby propadli euforii a domnívali se, že stejné rozložení sil jako ve sněmovně je i v celé společnosti.

Miroslav Kalousek

je bývalý ministr financí

Snad ještě nikdy v historii svobodných voleb se tolik od sebe nelišily zisky mandátů ve sněmovně a preference a sympatie všech voličů. Nejkřiklavěji to ukazují zisky mandátů pro Piráty a pro STAN z jedné volební kandidátky.

Není pravda, že voličů STAN bylo více, než pirátských voličů, spíše naopak. To jenom v rámci platného volebního systému porazila dobře organizovaná menšina neorganizovanou většinu. Tam ale mluvíme o číslech, která se sčítají. Jsou mnohem větší volební čísla, která se nesčítají. Milion hlasů bylo odevzdáno kandidátkám, které se do sněmovny nedostaly.

To znamená, že Andrej Babiš svoji podporu ve společnosti neztratil. Zůstala prakticky na stejné úrovni, jako při minulých volbách. I že milion aktivních voličů má pocit, že jejich zájmy nejsou ve sněmovně zastoupeny. Pro politický úspěch nové vlády a její společenskou podporu je klíčové, zda alespoň část z nich dokáže oslovit a získat na svou stranu.

Tím opravdu nemyslím rozdávání vypůjčených peněz a prolhané sliby. Myslím tím poctivou snahu pochopit jejich problémy a obavy. Problémy se snažit řešit a obavy rozptýlit. Bude to nesmírně těžké, protože na způsobu, jak to udělat, se bude muset dohodnout pět různorodých subjektů a nezradit přitom své vlastní voliče. Pro všech pět stran to bude doktorát z té nejtěžší politické discipliny, z kompromisu.

Zdroj: Deník

Bez něj to ale nepůjde. Pokládám proto za velmi nebezpečné, když některé vítězstvím opojené hlasy volají po marginalizaci Pirátů v nové vládě, protože “se bez jejich mandátů obejde”. Bez mandátů možná, bez jejich voličské podpory určitě ne.

Současná situace vyžaduje těsnou spolupráci všech pěti stran vítězných koalic a především pocit všech jejich voličů, že jejich zájmy jsou v nové vládě důstojně zastoupeny. Jejich společným úkolem je získávat na svoji stranu voliče bez parlamentního zastoupení, ne si ty stávající odhánět.

Andrej Babiš svoji podporu ve společnosti neztratil. Zůstala prakticky na stejné úrovni, jako při minulých volbách. O tom, zda styl jeho vládnutí je už minulostí, nebo zda hrozí jeho návrat v nějaké možná ještě horší formě, o tom rozhodne zápas o voliče, kteří své favority do sněmovny neprotlačili.

