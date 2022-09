Během příštího roku by měla americká značka Jeep začít nabízet především v Evropě svůj historicky nejmenší „civilní“ automobil. Dostal jméno Avenger a jezdit bude výhradně na elektřinu. Podle zatím předběžných údajů by měl být schopen zvládnout ujet na jedno nabití přibližně čtyři sta kilometrů.

Podívat se na něj můžete do přiložené galerie.

Rozměry zatím známy nejsou. Pouze to, že zavazadlový prostor pojme 321 litrů nákladu. Zodpovědní lidé v Jeepu jsou přesvědčeni, že si ho budou kupovat především mladí lidé a také ženy-řidičky.

Zatím není jisté, zda se bude nabízet také s pohonem všech kol, ale je pravděpodobné, že kromě předního motoru bude možné objednat také příplatkový pro pohon zadních kol. Podrobné představení novinky proběhne během premiéry vozu na pařížském autosalonu v polovině října. Auto se bude vyrábět v Polsku.

Peugeot e-308

Zatímco představení tohoto Jeepu bylo do značné míry překvapením, informace o modelu e-308 se očekávaly. Již při představení verze se spalovacími motory (a rovněž varianty plug-in hybrid) totiž Peuegot avizoval, že se chystá plně elektrická verze. Peugeot e-308 bude k mání v obou karosářských verzích.

Automobilka informovala, že pro tento model připravila zbrusu nový elektromotor, který je schopen poskytovat výkon 115 kW (156 koňských sil). Točivý moment dosahuje úrovně 260 Nm.

Přehled elektromobilů s cenou do miliónu. Solidní výběr nabízí Opel

Také vysokonapěťová baterie pracující s napětím 400 Voltů, má novou konstrukci. Její kapacita je 54 kWh, přičemž využitelných z toho je 51 kWh. Má nové chemické složení přičemž nikl v ní má podíl 80 procent, mangan a kobalt po deseti procentech.

Konstruktéři vozu pracovali také na zlepšení aerodynamiky a snížení třecích ztrát. Díky tomu je výsledná hodnota spotřeby na sto kilometrů podle měření v režimu WLTP pouze 12,7 kWh. Dojezd by tak měl o něco přesáhnout hranici 400 kilometrů na jedno nabití.

Součástí standardní výbavy vozu bude vestavěná palubní třífázová nabíječka umožňující nabíjení výkonem 11 kW. U dobíjecích stojanů pracujících se stejnosměrným proudem lze využít maximální dobíjecí výkon 100 kW. V takovém případě pak lze vůz dobít z úrovně 20 na 80 procent za méně než 25 minut.

Ve výbavě auta bude také široká škála elektronických asistenčních systémů. Například jde o adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, sledování mrtvého úhlu nebo Rear Traffic Alert, který upozorňuje na hrozící srážku při couvání.

Elektrický Tiger moc krásy nepobral. Jezdit do školy s ním ale můžou i náctiletí

Ford e-Transit Custom

Poslední čerstvě představený elektromobil má na svědomí Ford. Jedná se plně elektrickou verzi jeho nejrozšířenější evropské dodávky Transit Custom. Zákazníci si budou moci vybírat ze dvou výkonových verzí elektromotorů, přičemž ta slabší poskytne 136 a silnější 217 koňských sil.

Díky baterii s kapacitou 74 kWh zvládne auto dojet bez nabíjení do vzdálenosti 380 kilometrů. Do skříně s objemem (v závislosti na verzi) od 5,8 do 9 m3 lze naložit předměty s hmotností do 1,1 tuny.

Nabíjet lze výkonem až 125 kW. Na všechny komponenty elektrického pohonu platí záruka osm let nebo 160 000 kilometrů.