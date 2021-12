2. Pokud se rozhodnete ověsit stromek nebo keř v blízkosti domu, první a naprosto zásadní podmínkou je, abyste instalovali jen světelné řetězy určené pro venkovní použití.

3. Výrobek musí mít krytí IP 44. IP kód označuje odolnost svítidla vůči vnějším vlivům. První cifra udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň ochrany proti vniknutí vody. Na štítku musí být také uvedeno, zda má dvojitou izolaci a uzemnění.

4. Při nákupu se rovněž vždy ujistěte, že řetěz má označení CE a díky němu splňuje zákonné požadavky na bezpečnost. Pokud nenese toto označení, může se stát, že zástrčka nepůjde vložit do zásuvky.

5. Jak zářící bude vaše vánoční výzdoba, zjistíte podle údajů o světelném toku. Jednotkou je lumen, čím bude jejich počet vyšší, tím víc světla. Zvažte intenzitu nasvícení a umístění řetězů, abyste nerušili sousedy. Dobrý pomocníkem je v tomto ohledu časovač, který se postará o to, aby řetěz třeba svým blikáním neobtěžoval v noci okolí.

6. Vezměte v úvahu i potřebnou délku přívodního kabelu. U venkovního osvětlení bývá obvykle dlouhý 5–10 metrů. Když délka nestačí, budete potřebovat prodlužovací šňůru. Nejlépe mrazuvzdornou, označenou žlutou barvou, aby kabel při mrazech nepopraskal a nepoškodila se izolace.

7. Osvětlení většinou funguje na napětí 230 voltů, zapojuje se do venkovní zásuvky s krytím nejméně IP 44. Používejte raději tříkolíkovou zásuvku než dvoukolíkovou, je to bezpečnější. Světelný okruh se doplňuje jističem a proudovým chráničem. Ideální je samostatný jen na zásuvku, do níž budete osvětlení připojovat.

8. Využít lze zásuvku v zahradním sloupku, který bodcem ukotvíte do země. Přívod proudu do tohoto zařízení vede přes kabel pod zemí nebo po povrchu. O instalaci požádejte elektrikáře.

9. Pořídit si můžete také výzdobu, o jejíž světlo se postará baterie.

10. Než se pustíte do zdobení, rozložte si řetěz na podlaze a vyzkoušejte, jestli svítí.

11. Před samotnou instalací raději vypněte pojistky.

12. Pokud budete zdobit strom či keř, najděte střed řetězu a ten umístěte pod vrchol. Pak každé rameno dejte na protilehlou stranu. Pak už záleží symetrické rozmístění na délce kabelu a množství světýlek.

13. Dbejte na bezpečnost sebe a dětí, zvlášť při instalaci světelných řetězů ve výškách, na vzrostlých stromech.