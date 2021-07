Do stavení ztraceného v polích na Roudnicku už nefouká, má znovu střechu i okna. Nový vlastník nemovitosti by se měl pustit i do záchrany umělecky hodnotné části domu.

Statek Vladimírov prochází rekonstrukcí. Cenný je hlavně štít domu. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Nakonec nespadne. Řeč je o stavební perle uprostřed polí pod Řípem, kterou měl víc než před sto lety vyšňořit slavný secesní sochař. Po desetiletí pustnoucí statek Vladimírov, známý také jako Floriánka, si vzal do parády nový majitel. Budova má zase střechu i okna. Vlastník by se měl pustit i do záchrany umělecky cenného štítu s plastikou muže na koni a dvěma sochami ženských postav přiznávaných umělci Františku Bílkovi.