Domeček, do kterého se vejdou dvě horská kola, sekačka a spousta zahradního nábytku a nářadí, snadno přehlédnete. Majitelé řadového domku ho totiž zasunuli do rohu zastřešené terasy. Bílá „krabice“ je částečně porostlá břečťanem a dokonale splývá s okolím. „Náš sklad je zděný, podlahu tvoří dlažba terasy, žádná okna, jen dveře,“ popisuje pan Milan. Technické zázemí má po ruce a zároveň v bezpečí, napojené na centrální zabezpečení objektu.

Prostor pro uskladnění zahradního nářadí a techniky podle něj nejcitelněji chybí právě u řadovek. „Před domem je místo garáže jen kryté stání, objekt není podsklepený. Bylo nám proto jasné, že skladovací prostor budeme potřebovat, proto jsme ho vybudovali zároveň s pokládkou terasy,“ vzpomíná Milan.

Zděný zahradní domek, který slouží pouze k uskladnění nářadí a techniky, je však v Česku spíše výjimkou. Ve valné většině si v případě těchto ryze účelových staveb o velikosti zhruba 10 metrů čtverečních vystačíte s jednoduchou konstrukcí z trámků a palubek. Můžete využít i nabídky hotových staveb z plastu, plechu či dřeva.

Klasikou jsou unifikované panelové konstrukce z hobbymarketu, které smontujete za jedno odpoledne. Pokud nejste omezeni prostorem, zvažte, jestli bude na zahradě stát pouze kůlnička na nářadí, nebo větší chatka, kterou lze využít také třeba pro přespání nebo jako odpočinkovou zónu při nepřízni počasí.

Většina těchto domků mívá základnu od 12 do 25 metrů čtverečních, pohodlně tu zaparkujete zahradní traktor. Stavbu můžete u bočních stěn nebo vzadu doplnit přístřeškem pro uskladnění dřeva. Větší přední přesah střechy či teráska se zábradlím zase vytvoří prostor chráněný před sluncem a deštěm pro posezení nebo třeba sušení bylinek. „Jde-li o větší a složitější stavby se širším využitím, měli byste zapátrat, jestli už nebude třeba navštívit stavební úřad,“ upozorňuje Richard Klička odborník z oddělení stavby v projektových marketech Hornbach.

V případě stavby domku většího než 25 metrů čtverečních nebo jakékoliv domku, který postavíte na betonový základ, je nutné provést ohlášení stavby. Bez stavebního povolení i ohlášení lze realizovat domky o jednom nadzemním podlaží a základnou do 25 plošných metrů zastavěné plochy a do 5 metrů výšky. Hlavně nezapomeňte, že musíte dodržet dvoumetrovou odstupovou vzdálenost od společných hranic pozemků. Objekt by na zahradě neměl působit rušivě a měl by k němu být bezproblémový přístup. „Schovat domek na nářadí někam do rohu zahrady ale nemusí být z hlediska bezpečnosti tou nejlepší volbou. Zlodějům pomyslně otevřete vrátka, spoustě našich sousedů se právě tohle vymstilo. Zahradní stroje nejsou levné,“ přidává praktickou zkušenost Milan.

Nejdřív půdorys, pak technika

Až si ujasníte, nač budete zahradní domek využívat a co všechno do něj chcete zamykat, najděte si čtverečkovaný papír a tužku. „Nakreslete si půdorys a zakreslete do něj v patřičném měřítku hrubý obrys všeho, co se tam bude schovávat,“ doporučuje Richard Klička. Zakreslete jen objemnější věci, například sekačku, obrys stolu, větší gril, houpačku, trampolínu postavenou na výšku i dětskou skluzavku s příslušenstvím. Pokud se v domku zabydlí i kola, je třeba na ně vytvořit patřičnou rezervu. Každý bicykl zabere na šířku minimálně půl metru.

Z hotového nákresu se nejsnadněji odvodí požadovaná velikost domku. „Odhadem platí, že na jedno kolo, sekačku, zahradní židle a větší gril je třeba domek o základně minimálně 5 metrů čtverečních, dvě kola plus stejné předměty už vyžadují 8 plošných metrů,“ vypočítává Richard Klička. Každý větší domek samozřejmě pojme více a více zahradního vybavení.

Dobré je počítat i s regálem na menší předměty a volným rohem, nejlépe hned u dveří, kam přijde nářadí. Slunečník a textilní sedáky, samozřejmě v obalu, se vejdou vždycky. Neopomeňte ani výšku. Ta by měla odpovídat evropskému typu postavy.

Pokud se rozhodnete pro nákup hotového domku, který si smontujete, nenechte se zaskočit spoustou rozměrů, velikostí a délek. Zajímat by vás měla především zastavěná plocha v metrech čtverečních (od 3 do 33 metrů čtverečních), výška boční stěny (od 186 cm do 207 cm), tloušťka podlahy (od 16 mm do 19 mm), zatížení střechy (většinou kolem 80 kg na metr čtvereční) a váha balení kvůli přepravě (podle velikosti domku od 100 kg do 860 kg).

Plech, plast nebo dřevo

Pokud hledáte ryze účelový, lehký domek, který se snadno instaluje, sáhněte po plechu. Stavby z profilovaného plechu jsou u kvalitních produktů, jako je třeba Duramax či Arrow, povrchově upraveny zinkováním a lakem. Dodávají se většinou v zelené a šedé barvě nebo v imitaci dřeva. Dobře odolávají povětrnostním vlivům a jsou prakticky bezúdržbové.

Podobnými vlastnostmi se pyšní i plastové zahradní domky vyrobené z kvalitních polykarbonátů a z vinylu, jako je například Keter či Lanit Plast, vinyl je navíc ohnivzdorný a tvarově stálý. Počítejte také s tím, že většina výrobků se prodává bez podlahy, kterou je třeba dokoupit zvlášť nebo domek usadit na předem postavenou pevnou plochu.

Půvabnější, daleko variabilnější, ale i dražší jsou dřevěné zahradní domky. Lacino vás vyjde oblíbený smrk, který se pro tento účel perfektně hodí. Šikovný kutil zvládne stavbu „kůlny“ s rámovou konstrukcí pobitou palubkami či fošnami sám. Kvalitní palubky jsou sice dražší, ale nebudou se kroutit a vyžadovat zdlouhavé opracovávání jako fošny. Sáhnout můžete také po zahradních domcích, které se prodávají rozložené a každý z nich má specifický postup při skládání.

Sestavovat tak lze objekty z panelových bloků nebo z upravených a vyfrézovaných fošen, které se do sebe skládají jako srub. Nevýhodou však je potřeba impregnace vhodným ochranným nátěrem, který je nutné každý rok opakovat, protože se prodávají bez nátěrů a povrchové úpravy. „Ideálně byste měli dřevo nejdříve naimpregnovat, týden počkat až si vše sedne a až potom natírat. Dvě vrstvy barvy aplikujte na vnitřní i venkovní plochy. Dřevěnou podlahu spolehlivě ochrání nízkooděrný lodní lak,“ doporučuje Richard Klička. K nátěru je vhodné použít slabovrstvou barvu, silnovrstvou vypálí slunce a do dvou let se oloupe.

Základy, podlaha, okna

Velmi důležité je usadit domek na dobrých základech. Vodorovný a nosný podklad zajišťuje, že k sobě dokonale sedí jednotlivé stěny a domek je celkově stabilní. Plocha by měla být pevná, rovná a nad okolním terénem vyčnívat o 10 až 20 cm. Nejvhodnějším podkladem je betonová deska, s ideální tloušťkou betonu zhruba 10 až 15 cm, navíc s vnitřní ocelovou výztuží. Nezapomeňte na štěrkový podklad v nezámrzné hloubce. Trvanlivostí betonového základu si můžete být jisti, zůstane však na stejném místě takřka navěky.

Zámkovou dlažbu lze využít jako základ u drobnějších staveb. Ušetříte peníze, ale domek nebude pevně ukotvený. Nejšetrnější a nejpraktičtější základovou plochou bývá samonosný rošt, který je ukotven na zemní vruty zavrtané do země. Nespornou výhodou je možnost jeho přemístění a minimální zásahy do profilu zahrady. Zahradní domek nesmí stát jen na štěrku, kamenech nebo na trávě. Podemlela by ho voda.

Při stavbě svépomocí proto budete muset ještě udělat podlahu, také některé montované domky se prodávají bez ní. Použít lze beton, dřevo nebo dlažbu. Před pokládkou podlahy je nutné povrch dorovnat křemičitým pískem a položit geotextilii. Do podlahy tak neprosákne voda.

Co se týče oken, klasické „kůlny“ je nemívají, nicméně přísun denního světla byť jen jedním malým, které nelze otevírat, není na škodu. V případě typových modelů najdete domky s pevně namontovanými okny – ty nelze ani otevřít, ani vyklopit. Pořídit si však také lze jednoduchá nebo dvojitá okna, která kompletně otevřete nebo vyklopíte. V nabídce najdete výplně z plexiskla, jednoduché či dvojité zasklení.

Pokud jde o dveře, dvoukřídlé zvolte v případě, když chcete uskladnit rozměrnější techniku. Křídla mohou být plná nebo v horní části prosklená, což je vhodné u stavby bez oken. Před nezvanými návštěvníky ochrání vstup buď zadlabací, nebo profilový cylindrický zámek. Důležité jsou i kvalitní petlice, které nepředstavují žádný velký finanční výdaj a ve spojení s visacím zámkem vytvoří pro zloděje jen těžko překonatelnou překážku. „Volit bychom měli bezpečnostní závoru či petlici, která je certifikovaná alespoň v 2. třídě odolnosti a lépe tak zvládne pokusy o překonání,“ doplňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz. „Petlice a připojený zámek či cylindrická vložka by také měly odolat i náročným klimatickým podmínkám, působení deště, mrazu či naopak vyšších letních teplot. Jen tak se nebudete muset trápit se zrezlým či zaseklým zámkem.“

Chránit sekačku či křovinořez musí také bytelná střecha. „Jako krytina se nejvíc hodí šindel. Nezapomeňte si rovnou koupit i tzv. ‚lepeňáky‘, což jsou hřebíky s širokou hlavičkou a krátkou nožičkou na připevnění šindele,“ radí Richard Klička. Asfaltové nebo střešní šindele lze pokládat přímo na střešní šalování vašeho zahradního domku. Pokud se rozhodnete pro střešní tašky, nezapomeňte zohlednit pokyny výrobce ohledně odstupu jednotlivých střešních latí. U staveb s plochou či pultovou střechou na ní zůstává dešťová voda déle než u domků se sedlovými střechami.

Proto byste měli plochou střechu trvale chránit například speciální EPDM fólií ze syntetického kaučuku. Pokud si pořídíte rozložený fošnový domek, počítejte s tím, že bude opatřen jen základní vrstvou střešní lepenky. Samozřejmě, že můžete na střeše mít jen tuto vrstvu, je však lepší ji zakrýt, aby déle vydržela. Postarejte se o to, abyste zachytili veškerou dešťovou vodu a zároveň předešli jejímu hromadění v půdě kolem domku. Po obvodu střechy proto umístěte střešní žlab s okapem a dešťovou vodu uchovávejte v sudech. Zvažte vytvoření živé zelené střechy, která vhodně doplní právě takovou menší stavbu a zpříjemní mikroklima především na městské zahradě.

Kam uložit zahradnické náčiní

Zatímco šroubováky, hoblíky nebo vrtačky bývají v dílně zavěšené na háčcích či vyskládané v zásuvkách, motyčka, zahradnické nůžky nebo lopata se většinou zvláštní péče nedočkají, často i zůstávají dlouho ležet venku. Vysoká vzdušná vlhkost způsobuje korozi ocelových částí, z nichž se vrstva ochranného nátěru používáním postupně odře. Zkorodovaná lopata je to nejmenší, koroze má zničující vliv především na ostří nástrojů a na pohyblivé části. Nejvíc trpí zahradnické nůžky, řezné a žací nástroje a většina strojů.

Zahradnické nářadí byste proto měli vždy očistit a ukládat na stálé místo. Na chalupě bývá místem pro uskladnění těchto pomůcek kůlna nebo kout ve stodole. Ideálním řešením je však právě zahradní domek, který je odizolovaný od zemní vlhkosti a má dostatečnou cirkulaci vzduchu. Do polic dejte drobné předměty, jako jsou květináče, příslušenství pro zavlažování nebo různé bedýnky. Nářadí je nejlepší zavěsit na stěnu. Vedle přehlednosti to přispěje i k bezpečnosti. Háků a držáků na nářadí je spousta, opět lze využít průmyslových výrobků nebo si poradit svépomocí. Kdo kupuje zahradní nářadí od jedné značky, může využít systémových držáků, které jsou dělané přímo na uchycení jejich produktů. Existuje ale i celá řada univerzálních řešení, která fungují se všemi nástroji bez ohledu na značku.