Kraj - Otřesný případ domácího násilí vyšetřují ostravští policisté. V noci na pátek museli zasahovat v domě, kde opilý třiačtyřicetiletý muž z Ostravy surově napadl svou manželku. Vše se odehrálo před zraky jejich čtrnáctiletého syna, který nakonec možné tragédii zabránil tím, že otce udeřil hokejkou po hlavě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Vše začalo ve chvíli, kdy muž po slovních výpadech na ženu brutálně zaútočil. Shodil ji na pohovku a začal bít pěstí. „Nalomil jí nosní kůstky a způsobil pohmožděniny v obličeji,“ uvedla mluvčí severomoravské policie Dagmar Bednarčíková. Vzápětí se do incidentu zapojil i syn, který se matku snažil chránit. Když pochopil, že proti otci nemá šanci, vzal hokejkou a udeřil jej prudce do hlavy.

Toho využila zakrvácená žena, které se podařilo utéct. Násilník ji ale vzápětí dostihl a znovu na ni zaútočil. „Kopal ji do břicha a zad,“ dodala Bednarčíková. Žena musela být převezena do nemocnice k ošetření, muž putoval na záchytku. Po vystřízlivění jej v pátek čekalo obvinění z trestného činu ublížení na zdraví.

Policisté nyní zjišťují, zda šlo o ojedinělý incident, nebo delší dobu trvající násilí. Pokud by se prokázala druhá verze, mohli by ochránci zákona použít institut vykázání. Pachatel by za této situace musel na deset dnů odejít ze společné domácnosti. Oběť má poté možnost požádat o další prodloužení této lhůty.

Od začátku roku do konce listopadu letošního roku policisté v bývalém Severomoravském kraji vykázali celkem 235 agresorů, což je téměř třetina všech vykázaných násilníků v České republice. Nejhorší situace je na Karvinsku, kde je evidováno jedenaosmdesát případů. Následuje Ostravsko se čtyřiačtyřiceti a Frýdecko-místecko s 30 zločiny. Více k domácímu násilí zde