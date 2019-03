OSTRAVA - Celkem čtvrt století stráví za mřížemi čtyři muži z Ostravska, Opavska a Bohumínska, kteří si na své konto připsali jeden z nejpřísněji postihovaných zločinů - penězokazectví. Falešné bankovky někteří z nich používali k nákupu chemikálií potřebných k výrobě drog.

Rozsudek v minulých dnech vynesl Krajský soud v Ostravě, který všechny aktéry (22 až 37 let) uznal vinnými z padělání a pozměňování peněz. Vyměřil jim tresty od pěti let do sedmi let a deseti měsíců. Společným jmenovatelem poněkud komplikovaného případu jsou čísla na nepravých bankovkách. Všechny pocházely z jedné padělatelské dílny, kterou se však policii nepodařilo vypátrat.