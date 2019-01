REGION - Podmíněné tresty za výtržnictví udělil ve středu Okresního soudu v Ostravě devíti příznivcům fotbalového klubu Baník Ostrava. Loni v září vtrhli do vlaku s příznivci klubu Legia Varšava, kde napadli několik desítek Poláků.

Ilustrační foto | Foto: Aleš Krecl

Soudce rozhodl trestním příkazem. Rozsudek není pravomocný. Pokud se někdo z odsouzených fanoušků odvolá, bude svoláno standardní hlavní líčení. "Uznal jsem je vinnými z trestného činu výtržnictví. Všichni dostali podmíněné tresty v délce od osmi do 12 měsíců. Zkušební dobu jsem stanovil na dobu od jednoho roku do čtyř let," řekl soudce Igor Krajdl.

Několik desítek příznivců Baníku Ostrava a fotbalového klubu GKS Katovice na mezinárodní rychlík Varšava - Vídeň zaútočilo okolo 03:00, když zastavil na ostravském hlavním nádraží. Na akci se předem domluvili. Policejní vyšetřování bylo komplikované, protože napadení Poláci nechtěli svědčit a ti, kteří byli zraněni, dokonce odmítli nabízené lékařské vyšetření.

Proto trvalo delší dobu, než se podařilo některé podezřelé identifikovat pomocí svědků a náhodně pořízených fotografií tak, aby mohli být odsouzeni. Nejmladšímu z nich je dvacet let, nejstaršímu 33. "Skoro všichni byli oblečeni do černých mikin, na hlavách měli kapuce a na ústech chirurgické roušky," dodal soudce s tím, že většina obviněných účast na incidentu popírala. "Hájili se, že se v noci šli pouze projít na nádraží," řekl.

Fandové Baníku patří v českém fotbalu k nejagresivnějším. Často spolupracují s příznivci katovického klubu. Na svědomí už mají řadu výtržností. Nejzávažnější případ je z roku 1999, kdy nejradikálnější baníkovci zaútočili kameny na vlak, v kterém cestovali jejich olomoučtí rivalové. Jeden z kamenů zasáhl do hlavy dvaatřicetiletou ženu z Havířova. Po zranění téměř nevidí na pravé oko a je v plném invalidním důchodu.