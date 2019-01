FRÝDEK-MÍSTEK – V žalostném stavu je sousoší Pohřeb v Karpatech od sochaře Jana Štursy. Noční sběrači kovů již stačili nedávno přemístěný pomník očesat o bronzovou desku.

Žena prochází s kočárkem kolem poničeného sousoší v Janáčkově parku ve Frýdku-Místku. Dílo mají s největší pravděpodobností na svědomí bezdomovci. | Foto: DENÍK/Martin Šrubař

Na případ redakci upozornil penzista Miroslav Křenek, který krádež náhodně zaregistroval během procházky v Janáčkově parku. „Jedna deska zmizela, druhý plát je částečně odtržený. Trochu mi to hnulo žlučí, takovou věc nejde komentovat slušnými slovy. Také by mě zajímalo, kdo rozhodl, že to tam dají, a proč na bronzovou desku místní policisté nedohlíželi,“ řekl pětašedesátiletý Křenek z Frýdku-Místku. V místě se podle něj pohybují pejskaři, ale i plno „šroťáků“. Se zloději přitom Křenek už jednu zkušenost má. Přímo ze zahrady mu před časem odcizili jedenáct měděných trubek.

Když jsme si pořizovali fotografie poškozené sochy, narazili jsme na několik bezdomovců, kteří tvrdili, že vůbec o ničem nevědí. „Tady někdo rozebírá sochu a vozí ji po částech do sběrny? Vůbec o tom nevím, protože přebýváme úplně jinde,“ ohradila se starší žena. Ostatní občané, kteří si přes park zkracovali cestu, se domnívají, že by pomohlo, kdyby socha stála na jiném místě. „Tento parčík je hodně odstrčený, takže sem v noci skoro chodí jenom asociálové, kteří si často nakupují levný alkohol v nedaleké prodejně Lidl. Proto se tu za tmy může dít cokoli. Proto bych si z bezpečnostních důvodů představoval sochu raději na frekventovanějším místě,“ zamyslel se starší muž, jenž raději nechtěl být jmenován.

„V zájmu zachování piety bylo sousoší přemístěno z Hlavní třídy do Janáčkova parku. Na bývalém místě byl pomník vystaven negativním vlivům exhalací a otřesů způsobených frekventovanou dopravou. Statika byla kvůli tomu narušena a pomník mírně vychýlený. Bohužel ho na novém místě skutečně někdo koncem června poničil a odcizil i bronzovou pamětní desku,“ dodala tisková mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku Jana Matějíková s tím, že Policie ČR už případ prošetřuje. O umístění bezpečnostní kamery, která by monitorovala pohyb lidí ve zdejším parku, ovšem město neuvažuje.