OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK - Dramatický průběh mělo včerejší hlavní líčení s mediálně známou někdejší kandidátkou za zelené do sněmovny Simonou Pavlicovou z Frýdku-Místku. Ta se před Okresním soudem v Ostravě zodpovídá hned z několika trestných činů.

Emoce vládly v jednací síní Okresního soudu v Ostravě, který se v úterý 28. března zabýval případem advokátky a regionální političky Simony Pavlicové z Frýdku-Místku. Nechyběly slzy, pláč, výkřiky a i nejrůznější obvinění, vše v podání hlavní aktérky – Pavlicové. Ta svého času figurovala na kandidátce Strany zelených do loňských parlamentních voleb.Je obžalována z toho, že v červnu loňského roku při cestě rychlíkem z Prahy do Ostravy urážela vlakvedoucí - Romku, kterou počastovala rasistickými nadávkami. Měla také zbít její kolegyni, kterou udeřila do břicha. Na hlavním vlakovém nádraží v Ostravě-Přívoze poté údajně zaútočila i na policistu. Po krátké potyčce jej udeřila do obličeje. Pavlicová tvrdí, že nic neudělala. Vše je podle ní výmysl a politický komplot proti její osobě. Policii navíc obvinila z bezdůvodné brutality. Hrozí jí až tři roky vězení.

V průběhu včerejšího procesu Pavlicová prohlásila, že ostravský soud je podjatý. Zároveň požádala, aby se její kauza projednávala mimo moravskoslezskou metropoli. Podle Pavlicové je to jediný způsob, jak zaručit objektivitu. Soud mimo jiné obvinila z toho, že manipuluje se spisem a upravuje listinné důkazy.

Korunní svědkyně, vlakvedoucí z rychlíku, při své včerejší výpovědi detailně popsala celý průběh konfliktu. Potvrdila, že Pavlicová byla velmi vulgární a používala i rasistické výroky, například černá svině. „S něčím takovým jsem se za celou svou praxi nesetkala,“ řekla vlakvedoucí. Podle její verze Pavlicová v doprovodu svého stranického kolegy měla ve vlaku hned několik problémů. Nejprve s lístky do druhé třídy obsadili kupé v první třídě. Když ji jedna z průvodčích chtěla vykázat, Pavlicová ji údajně kopla do břicha. Nakonec se ale oba pasažéři skutečně přesunuli do jiného vagonu, ve kterém byla i vlakvedoucí. Ta si při kontrole jízdenek všimla, že cestují do Ostravy-Svinova. Ve Svinově však nevystoupili. V domnění, že usnuli, šla za nimi do kupé. Tam zjistila, že jejich cílovou stanicí je hlavní nádraží v Ostravě-Přívoze. Vzápětí jim řekla, že musejí doplatit jízdné a přirážku. Pavlicová jí pak údajně začala nadávat a urážet ji. „Neviděla jsem ženskou, která by byla tak vulgární. U Českých drah pracuji od roku 1991. Něco takového jsem ale zažila poprvé,“ uvedla vlakvedoucí.

Když jí Pavlicová s kolegou odmítli předložit občanské průkazy, obrátila se na svinovského výpravčího se žádostí o přivolání policistů. Ti na rychlík čekali v Ostravě-Přívoze. Po vystoupení měla Pavlicová jednoho z nich udeřit do obličeje. Ochránce zákona ji zpacifikoval a povalil na zem. „Byl naprosto klidný, jednal zcela profesionálně, bez jakékoliv agrese,“ řekla vlakvedoucí, podle které Pavlicová několikrát zopakovala rasistické nadávky typu černá svině a podobně.

„Byla jste navedena železniční policií,“ reagovala Pavlicová, která výpověď vlakvedoucí několikrát přerušila nesouhlasnými výkřiky a pak se rozplakala. Nevoli dala hlasitě najevo i její matka, sedící v jednací síni. Uklidnila se až po důrazné výzvě soudkyně, která jí pohrozila vyvedením z místnosti.

Pavlicová tvrdí, že celý případ je politickým a policejním komplotem. Zároveň obvinila soud z podjatosti. Její stížností se nyní bude zabývat Krajský soud v Ostravě. Z tohoto důvodu bylo hlavní líčení odročeno. Za rasistické urážky a napadení policisty hrozí Pavlicové až tři roky vězení.

Simona Pavlicová vstoupila do povědomí veřejnosti „bitkařskou“ aférou, která na jaře loňského roku otřásala Stranou zelených. Pavlicová, která potyčku veřejně komentovala, byla nakonec vyškrtnuta z kandidátky do parlamentních voleb za Moravskoslezský kraj. O skandálu se tehdy psalo na předních novinových stranách.