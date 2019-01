Lučina - Dopravní policisty zaměstnala ve čtvrtek 17. ledna krátce po čtvrté hodině ranní havárie vozidla Renault Trafic v Lučině.

Havarovaný vůz v Lučině. | Foto: archiv PČR

„Řidič pravděpodobně přecenil své schopnosti a v důsledku vysoké rychlosti se dostal s autem do smyku. Zastavil jej až náraz do stromu. Přesto mohl z hrůzostrašně vyhlížející nehody vyjít bez zranění, kdyby byl připoutaný bezpečnostními pásy. Takto jej totiž nejvíce zranil vystřelený airbag,“ upozornil tiskový mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec s tím, že dechová zkouška na místě vyloučila, že by před jízdou pil alkohol.

Šestadvacetiletého řidiče z Ostravy tak čeká jen správní řízení za přestupek. „Škodu na poškozeném vozidle jsme odhadli na osmdesát tisíc korun,“ uzavřel policejní mluvčí Ivan Žurovec.