Moravskoslezský kraj - Hasiči a záchranáři se připravují na bouřlivý konec letošního roku. Loni se v kraji nestalo nic vážného, jen hořelo několik aut.

DĚLOBUCHY MOHOU UBLÍŽIT. Pyrotechniku by měli v obchodech lidé vybírat pečlivě, aby jim nebouchla v ruce. | Foto: DENÍK/Horsinka Adolf

K nadcházejícímu loučení se starým rokem patří neodmyslitelně světlice, petardy, bengálské ohně a další pyrotechnické efekty. Někomu stačí pouhá prskavka, jiní se neobejdou bez pořádné ohnivé show, při kterých však často dochází k úrazům. Hasiči, lékaři i policisté však varují před lehkomyslným zacházením se zábavní pyrotechnikou. Záchranáři každoročně ošetřují řadu zranění způsobených při odpalování petard a dělobuchů.

Riziková domácí výroba

V posledních letech sice ubylo úrazů způsobených podomácku vyrobenými třaskavinami, přibylo však poranění při neopatrné manipulaci s prodávanou pyrotechnikou. Nejčastěji jsou zasaženy prsty, dlaně a další části rukou, někteří pacienti mají ožehnulý obličej. Největší nebezpečí hrozí opilým lidem, kteří v důsledku alkoholového opojení ztratí pud sebezáchovy. Pyrotechnika má každým rokem na svědomí i velké množství požárů. Jak uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela, vloni sice v našem kraji nedošlo k žádnému tragickému případu, při bouřlivých oslavách však shořelo hned několik vozidel.

V dalších městech České republiky byla situace podstatně dramatičtější. „V Praze hasiči likvidovali požár v panelovém domě. Několik obyvatel muselo být evakuováno, škoda činila půl milionu korun. Požár způsobila zábavní pyrotechnika odpálená na balkon. Létající světlice poškodila i byt v Jaroměři-Josefově na Náchodsku. Na svou neopatrnost doplatil také obyvatel domu v Holešově, který zbytky odpálené zábavní pyrotechniky vhazoval zpět do papírové krabice. Ta poté, co ji odnesl do sklepa, začala hořet.

Děti a pyrotechnika

Zábavní pyrotechnika hrála podstatnou roli také při loňském obrovském požáru, který v prosinci zachvátil obchodní centrum Ex Calibur City u Chvalovic na Znojemsku. Jeden z trhovců tehdy s pyrotechnikou manipuloval tak neopatrně, že zapálil blízká auta a od nich začalo hořet samotné obchodní centrum. S následným požárem bojovaly stovky českých a rakouských hasičů a škody přesáhly sto milionů korun,“ přiblížil některé z případů Petr Kopáček, tiskový mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který apeluje zejména na rodiče, aby své děti nenechali manipulovat se zábavní pyrotechnikou.

Nabádá také k obezřetnosti při její koupi a skladování. „Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku. Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není ji vhodné přechovávat v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla,“ připomenul některé ze zásad Kopáček.