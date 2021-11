Ve vazbě skončili dva muži podezřelí z toho, že před několika dny připravili a několika lidem podali drogový koktejl, po jehož užití zemřel dvacetiletý Sebastian z Havířova.

Drogy přivedly mladého Sebastiana do hrobu. Do vazby zase dva muže, kteří mu je prodali. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Na oba zadržené Okresní soud v Karviné uvalil vazbu. Podle zjištění Deníku jde o J. T. (35 let) a D. K. (22 let). U prvního z nich soudce shledal všechny tři vazební důvody, tedy, že se může skrývat, ovlivňovat svědky a pokračovat v trestné činnosti. U druhého to byly první dva vazební důvody.