S mírnou nadsázkou lze říci, že koronavirus si o letošních prázdninách vzal méně volna. Za první tři červencové týdny zaznamenali hygienici v Česku 4024 nově nakažených. Jde skoro o dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo 2153 nových případů. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Potvrzuje se, že nákaza se proti loňsku výrazně více šíří mezi mladými Čechy. A že si ji více než o minulých prázdninách přivážejí dovolenkáři z tradičních letních destinací.

Mladí nakažení

Lidé ve věku 15 až 29 let stojí skoro za polovinou všech zaznamenaných případů. Loni o prázdninách se přitom jednalo sotva o čtvrtinu. Za dalších třináct procent pak mohou děti do patnácti let, což je opět více než během začátku loňských prázdnin.

S tím souvisí, že se výrazně propadl věk nakažených. Aktuálně se takzvaný medián věku pohybuje kolem 27 let, loni se přitom jednalo o 40 let. V aktuálně nejzasaženějších okresech kolem Plzně je to nyní ještě méně, konkrétně 22 let.

Prázdné nemocnice

Jelikož jsou mladí lidé zatím nejméně proočkovaní, dá se předpokládat, že se mezi nimi nákaza bude šířit i nadále.

„Postupně naprosto nevyhnutelně dojde k nárůstu mezi mladými lidmi v celé populaci,“ uvedl před nedávnem ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Na druhou stranu: vzhledem k tomu, že nejohroženějších seniorů se i díky vysoké proočkovanosti v posledních týdnech nakazí jen jednotky denně, podle Duška nehrozí zahlcení nemocnic. Předevčírem bylo hospitalizováno šestatřicet lidí, pět z nich v těžkém stavu.

Suvenýr z dovolené

V prázdninových číslech nově nakažených se promítá i větší vliv cestování. Devítinu nákaz si totiž podle dat ministerstva zdravotnictví dovezli lidé z ciziny. Doposud se jednalo o 425 případů.

V této nelichotivé statistice vede Španělsko, které se aktuálně potýká s pátou vlnou koronaviru, před Tuniskem, jemuž kvůli covidu zkolaboval zdravotnický systém, a Chorvatskem.

Loni si během prvních dvaceti dní na začátku prázdnin přivezlo z ciziny nákazu jen 144 lidí. Téměř polovina případů přitom tehdy připadala na ty, kteří přijeli z Ukrajiny.