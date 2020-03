Hranice jsou zavřené. Lidé mají chodit ven jen do práce, nakoupit či na krátkou osamělou procházku. Podobná opatření zavádějí i okolní státy. Jak se jim daří vzdorovat epidemii?

Deník srovnal křivky nahlášených případů i počty zemřelých a uzdravených v Česku, v okolních zemích i v nejpostiženější čínské provincii Chu-pej a v Itálii.

Počet nakažených v ČR

Mezi sousedy máme třetí nejvyšší počet případů po Německu a Rakousku. A to i v případě, když se přepočítají k počtu obyvatel. V tomto ukazateli je na tom nejhůř Rakousko se 148 nakaženými na každý milion obyvatel.

Data ukazují, že vývoj počtu nakažených den po dni je u nás i ve všech sousedních státech velmi podobný. (Přestože zejména v počátcích sčítání nakažených mohou být data ovlivněna například tím, jak hodně se v zemích na přítomnost viru testuje či netestuje.)

Zatím je Česko na pěti stovkách nakažených (aktualizace: v sobotu ráno již na devíti stovkách). Jak vyplývá z křivek dalších států po celém světě, stého a tisícího pacienta s koronavirem dělí zhruba osm dní. Tisícovku bychom tak měli překonat zřejmě začátkem víkendu.

Koronavirus ve světě

„Epidemie bude u nás narůstat zhruba měsíc, pak by měla jít dolů. Ale to je optimistický předpoklad, když všichni budou dělat to, co mají,“ soudí náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

V polovině dubna podle něj může být v zemi až 15 tisíc případů nákazy. „Vycházíme ze situace, která je v Německu a v tuto chvíli už i u nás, to znamená, že tady nejsou taková čísla jako v Itálii,“ řekl ve čtvrtek večer v České televizi.

A jak se podle něj bude vyvíjet situace jinde v Evropě? „Očekával bych, že dojde k oploštění křivky, alespoň v Itálii,“ dodává Prymula.

Itálie hlásila ve středu ráno 2,5 tisíce obětí. Když byl stejný počet mrtvých v čínské nejpostiženější provincii Chu--pej (která má srovnatelný počet obyvatel), tamní úřady uváděly 16,7 tisíce uzdravených. V Itálii je aktuálně jen necelé tři tisíce vyléčených. Evropa si ale zvolila přísnější metr, kdo je „uzdravený“ – musí oproti Číně zůstat týden navíc v domácí izolaci.

Chu-pej „zastropovala“ počet nakažených pod sedmdesáti tisíci případy koncem února, tedy necelé dva měsíce po prvních zprávách o nemocných. A například Jižní Korea oploštila svou křivku, která se nyní pohybuje kolem 8,5 tisíce, zhruba po měsíci a půl od prvního případu.

Světoví experti ale varují, že virus bude obíhat planetu a definitivně si od něj neoddychneme zřejmě ještě v následujících dvou letech.