Během koronakrize narostla popularita Českého Švýcarska. O víkendech tam byla hlava na hlavě. Čemu vděčí za to, že je tak oblíbenou destinací?

V posledních patnácti letech se České Švýcarsko hodně propagovalo. Pomohl i CzechTourism, od kterého dostalo titul Excelentní destinace cestovního ruchu. Společné marketingové kampaně jsme v poslední dekádě měli se Saským Švýcarskem.

Díky tomu České Švýcarsko vstoupilo do všeobecné známosti. Tehdy se kladl důraz na Pravčickou bránu a soutěsky. Nyní už se snažíme propagovat a zaujmout turisty i pro méně známé cíle vně národního parku, jako Děčínský Sněžník, Tisou, skály v Kyjovském údolí u Krásné Lípy, Lužické hory nebo Šluknovský výběžek.

Jaká se rozběhla letošní turistická sezona?

Lidé letos dovolené objednávají dříve. Především větší hotely říkají, že mají obsazeno již i na září a říjen. Vypadá to, že se sezona protáhne i na podzimní měsíce, na které jsou již nyní hotely vyprodané podobně jako na červenec a srpen. Nemáme žádnou informaci, že by se někdo z ubytovatelů rozhodl skončit. Zatím ale chybějí informace, do jaké výše své kapacity budou moci hotely přijímat hosty, neznáme ani další omezení, jaká budou platit třeba v restauracích.

Rozjedou se letos cyklobusy a veřejná doprava v národním parku?

Původně měly turistické linky startovat na konci března, nakonec se rozjely o víkendech až v polovině května. Od června se pak jejich provoz změnil na celotýdenní.

Dá se aktivní týdenní dovolená strávit jen na českém území?

Týden v Českém Švýcarsku a okolí bych určitě dokázal naplánovat tak, že by turista každý den byl na úplně jiném místě a viděl přírodu, skály a starou architekturu podstávkových domů.

Zařadil bych tam třeba i výlet do obrozujících se skláren na Novoborsku a Cvikovsku, na skalní hrad Sloup nebo na Pansku skálu, to jsou ty známé čedičové varhany z Pyšné princezny u Kamenického Šenova. Jen takových kamenných varhan je v širším okolí asi šest a jsou to všechno úžasná místa s výhledy.

Turistické spoje



· Vlak: Dráha Národního parku Děčín – Schöna/Hřensko – Bad Schandau – Sebnitz – Dolní Poustevna – Mikulášovice – Rumburk/v so + ne také Krásná Lípa



· Lodní doprava: Děčín – Hřensko a německé parníky Bad Schandau – Dresden



· Turistický bus: 434 Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Rynartice – Chřibská – Doubice – Kyjov – Krásná Lípa