V posledních dnech se v Německu stále hlasitěji ozývají zastánci názoru, že je nutné ostrahu hranic s Českem včetně cestovních omezení ještě více zpřísnit. V nedělníku Bild am Sonntag se pro takový postup vyslovil generální tajemník německé vládní Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Blume. Podle českého velvyslance v Německu Tomáše Kafky je ale zachování otevřených hranic se sousedy stále v rukách České republiky.

Foto: Deník / Alexandr Vanžura

"Věřím, že míč je stále na české straně," řekl Kafka o riziku zpřísnění podmínek cest z Česka do Německa. Již nyní platí, že při cestě do Německa je nutné mít u sebe negativní koronavirový test a po příjezdu nastoupit do karantény, kterou je možné po pěti dnech ukončit dalším negativním testem. Karanténa se netýká pendlerů dojíždějících přes hranice za prací, v Sasku musí ale předkládat dva negativní testy týdně, v Bavorsku pak každých 48 hodin.