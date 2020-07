"Aktuálně nemáme žádný signál, že by nějaký stát Evropské unie zvažoval přidání České republiky na seznam méně bezpečných zemí," uvedl na tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček s tím, že Estonsko a Lotyšsko již Česko vrátily na seznam bezpečných zemí.

Podle českého velvyslanectví v Lotyšsku však karanténa zůstává povinná pro Čechy, kteří do země přijeli z rizikových zemí, mezi něž patří například Švédsko.

Ačkoli do nejoblíbenějších turistických destinací Čechů lze v současnosti cestovat takřka bez omezení, turisté by měli dbát na rozdílná opatření, jež místní úřady kvůli pandemii přijaly. Cestování Čechů navíc nadále omezuje Kypr, který vyžaduje předložení negativního testu na koronavirus ještě před odletem.

S omezením je nutné počítat i při cestování do zemí mimo EU, kde záleží na aktuální epidemiologické situaci v jednotlivých státech. „Pokud se chystáte do zahraničí, podívejte se nejprve na mapu pro cestovatele na webu ministerstva,“ upozornil šéf české diplomacie.

Na evropském seznamu bezpečných zemí v současnosti chybí například Egypt a Turecko, u nichž panují pochybnosti o kvalitě testování. Mezi bezpečné státy je naopak v současnosti zařazeno Tunisko.

Petříček se rovněž vyjádřil k omezením vstupu do Česka. Do země totiž mohou přicestovat cizí státní příslušníci, kteří tvoří pár s českým občanem, partnerství však musí doložit, a to například pomocí nájemní smlouvy. Společná fotografie není dostatečným důkazem.