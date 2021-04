Do této kategorie patří menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, například je mezi nimi i Británie. Od pondělí 5. dubna se do této kategorie nově přesunou také dosud červené Nizozemsko a Belgie.

Pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) se bude test ještě před návratem do Česka nově požadovat pouze v případě, že daná osoba použije k návratu veřejnou dopravu.

„Na základě expertních stanovisek máme informace, že pokud jeden nakažený vstoupí do letadla, může nakazit deset až dvacet dalších lidí. Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území České republiky, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Pro všechny kategorie zemí s výjimkou zelené zůstává povinnost podstoupit nejpozději pět dní po návratu do České republiky PCR test, přičemž do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Povinné je rovněž vyplnění Příjezdového formuláře, a to ještě před návratem.

Vstup na české území byl od 15. března při návratu ze zemí se střední, vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem podmíněn předložením písemného potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu.

Nezákonné opatření

Pražský městský soud však 31. března část opatření ministerstva zdravotnictví zrušil jako nezákonnou. Podle soudu úřad totiž nedoložil, zda nelze sledovaného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky, zejména omezeními uvalenými na českého občana až po vstupu na území České republiky. Rozsudek nabude účinnosti 5. dubna.

Předseda soudního senátu Aleš Sabol uvedl, že soud nechce zlehčovat hrozby spojené s šířením covidu ani snahy exekutivy chránit lidské životy a zdraví. "Ani ve světle těchto hodnot však není možno rezignovat na základní principy právního státu a nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné," zdůraznil.