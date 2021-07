Vytvoření aplikace stálo čtyři miliony korun, její provoz a rozvoj do konce letošního roku může podle ministerstva přijít na dalších šest milionů. Názory uživatelů na její fungování se různí. „Aplikaci Tečku jsme si stáhli s manželkou hned po očkování a vše proběhlo bez problémů,“ řekl Deníku podnikatel Vladimír Dvořák z Ostravy. „Rozhodně je to lepší než mít jen v mobilu uložený certifikát,“ míní Dvořák, jenž zatím musel potvrzení ukazovat například pro vstup do aquaparku.

Žádné potíže při zobrazování potřebných dat v tuzemsku nezaznamenala ani předsedkyně Asociace pendlerů Zuzana Vintrová. „Kdybych ale byla jako pendler testovaná v Německu a byla bych pozitivní, tak mi to Tečka nenačte,“ uvedla Vintrová pro Deník.

Zkušenosti několika lidí pracujících v zahraničí již podle ní prokázaly, že v mezinárodním měřítku systém nefunguje tak, jak by zřejmě měl. „Není to ale až tak akutní problém, abychom to museli s úřady řešit,“ konstatovala.

O aplikaci Tečka



- je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android

- obsahuje QR kód vybavený digitálním podpisem, který chrání proti padělání

- po přihlášení do Očkovacího portálu se automaticky načítají aktualizace certifikátů (druhá dávka očkování, nové výsledky testů)

- parametry a podpisové certifikáty států EU aktualizuje každých 24 hodin

- platnost staženého certifikátu lze ověřit i bez přístupu k internetu

- platný certifikát se zobrazí v zelené barvě, neplatný červeně



Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Lidé se ji snaží přelstít

Podle Ladislava Trnky ze společnosti NAKIT, která systém provozuje, ale Tečka funguje dobře. „Na naší podpoře sice evidujeme žádosti o pomoc, ale bývají to otázky typu, jak si tam přidat svoje dítě,“ řekl Deníku Trnka. Pokud se v aplikaci nějaká informace nezobrazuje, znamená to podle něj, že nebyla uložena do systému. „Třeba očkovací centrum certifikát nenahraje, anebo je tam jiný podobný problém,“ uvedl.

Někteří lidé se snaží aplikaci přelstít. I když od jejich očkování ještě neuplynula doba, po níž jsou považováni za bezinfekční, změní si v nastavení datum. Tečka jim poté zasvítí zeleně, i když by správně měla mít červenou barvu signalizující nebezpečí. „Tím, že si někdo přenastaví telefon, tak obelže maximálně sám sebe,“ tvrdí Trnka. „Certifikát se kontroluje čtecí aplikací, a QR kód vždy nese správnou informaci,“ prohlásil.

Kdo nevěří technologiím, může s sebou postaru vozit papírový doklad. „I nadále jsou platná potvrzení v papírové podobě,“ potvrdila Čovbanová z ministerstva zdravotnictví. A nezatracují je zatím ani informatici. „Když to zjednoduším, tak to, že v zahraničí v nějaké vesnici v horách řeknou, že nemají čtecí aplikaci a budou chtít ukázat papír, tak to my opravdu nevyřešíme,“ připustil Trnka.