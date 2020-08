/FOTOGALERIE/ Přesně před 140 lety se lidé poprvé podívali do špilberských kasemat jako do turistické atrakce. První průvodci ale způsobili, že dodneška o místě přetrvává řada mýtů.

Brno 30.7.2020 - hrad Špilberk - Kasematy | Foto: Deník / Attila Racek

Úplná temnota, kterou jen mírně prosvětluje lampa v ruce průvodce, těžký plísňový vzduch. „Právě se nacházíme 46 metrů pod zemí,“ vypráví doprovod. I takto vypadala prohlídka špilberských kasemat na sklonku devatenáctého století. Dnes je to přesně 140 let, co se běžní lidé vůbec poprvé do bývalého žaláře podívali. Autor nápadu zpřístupnění míst však ve snaze přilákat návštěvníky způsobil, že se o nich doteď tradují výmysly.