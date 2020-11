Dosud bylo omezeno nutností absolvování testu na koronavirus nebo nastoupením do karantény pouze přicestování ze Španělska, národní mapa cestovatele ale nebyla od září aktualizována. Bez nutnosti testu na nový koronavirus budou nadále možné cesty do zahraničí na maximálně 12 hodin, cestující se ale budou muset řídit vnitrostátními koronavirovými opatřeními.

Zelené budou země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibude na 100 tisíc obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. Od pondělí se to bude týkat ze zemí EU jen Vatikánu. Střední míru rizika nákazy budou mít státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny.

Při cestování do ČR z těchto zemí budou muset předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny zemí řazeny Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr.

Vysokou míru rizika nákazy pak budou mít země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. U "červených" států bude platit povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy budou muset mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné bude též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Unijní seznam

Unijní seznam je ale podle náměstka ministra Martina Smolka spíše doporučením EU, není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Zároveň je podle Petříčka možné, že bude semafor brát v potaz i jednotlivé regiony. "Tudíž až se situace například ve Španělsku zlepší, ale třeba jeden region zůstane rizikový, tak můžeme podle dat na evropské úrovni přistupovat třeba k omezením pro konkrétní region," uvedl ministr. Stejně to podle něj může platit pro Česko.

Evropská komise také členským státům doporučuje, aby kromě vzájemného uznávání PCR testů více využívaly pro kontroly při cestování i antigenní testy. ČR to podle Petříčka jednoznačně podporuje. Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při spolehlivějším PCR testu je získání výsledků náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší.

Z mimoevropských států se může do ČR bez testů nebo karantény cestovat ze Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie, sdělil Smolek. Aktualizaci cestovatelského evropského semaforu i mimounijních států by mělo ministerstvo zdravotnictví podle něj zveřejnit vždy v pátek, platit pak bude od pondělí.

Ministerstvo ale zároveň nedoporučuje cestovat do jiných států, pokud to není nutné. Situace v Evropě se zhoršuje a ani mimo EU není stabilní, řekl Petříček. "Naše doporučení je jasné. Pokud to není nutné, tak bych například dovolenou neplánoval, ale hranice zavřené nejsou. Je to na rozhodnutí každého občana a na jeho odpovědnosti," uvedl.