Niagarské vodopády jsou jednou z největších amerických přírodních destinací pro turisty. Dle zaměstnanců místního národního parku jsou přitom nejzajímavější právě v zimě.

Opravdu majestátní vodopády zamrzají? I když to tak může vypadat, není to pravda. Ve skutečnosti jde o mrznoucí mlhu a mrholení, které společně vytváří bizarní výjevy a tvary. Při obzvláště nízkých teplotách začne mlha a mrholící „sprej“ tvořit ledový povlak nad proudící vodou. Může se tak zdát, jako by se vodopády ve skutečnosti zastavily. Voda však pod ledovými pláty i nadále proudí.

Kdo by chtěl unikátní podívanou navštívit, má letos zřejmě poslední šanci. Předpověď počasí totiž ukazuje, že už nebudou k vidění dlouho. V Blízkém Buffalu mají v příštích dnech panovat teploty nad bodem mrazu.

Niagarské vodopády leží na řece Niagara, která vytéká z Erijského jezera a vtéká do jezera Ontario. Největší a nejznámější z nich, Podkova (Horseshoe Falls), je vysoký přes padesát metrů. Významené nejsou svou výškou – existuje mnoho vyšších vodopádů, ale svou mohutností.