Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku beskydský extrémní závod, zimní táboření, či extraligový hokej. Spousty se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

Zhruba osm desítek různých masek a postaviček vyšlo v sobotu 30. ledna asi hodinu po poledni v Mniším, místní části Kopřivnice, v masopustním průvodu. | Video: DENÍK / Ivan Pavelek

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: víkend 27. a 28. ledna

KDE: Pustevny

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do 4. února budou na Pustevnách v Beskydech k vidění díla zkušených sochař, jež lákají návštěvníky ze všech koutů naší země. Výstava ledových a sněhových soch má na Pustevnách dlouholetou tradici. Letos se výstava koná v duchu tématu Noemova archa.

Zimní táboření na Prašivé

KDY: pátek 27. až neděle 29. ledna

KDE: chata Prašivá, Vyšní Lhoty

PROČ PŘIJÍT: Dorazte na ojedinělé zimní táboření na Prašivé v termínu. Bude-li vám zima, vyhlášený bylinný likér „Medvědice z Prašivé“ vás dozajista zahřeje. Využijte mimořádné příležitosti zatábořit si na Prašivé a podpořte tak snahu o udržení této oblíbené tradice. Organizuje KČT, odbor Datyně ve spolupráci s chatou Prašivá.

Nevidět neznamená nevnímat

KDY: pátek 26. ledna od 10 hodin

KDE: Muzeum Beskyd FM, Zámecké náměstí 1264

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava děl ostravského fotografa Lubomíra Pavelčáka. Zajímavostí jeho tvorby jsou tzv. „brýlovky“ – fotografie focené skrze jeho brýle.

Lysohorská 24 v roce 2024

KDY: víkend 27. a 28. ledna

KDE: Lysá hora, start v Ostravici

PROČ PŘIJÍT: Nejextrémnější dvoudenní zimní závod v Česku. Jde o závod jednotlivců a dvojic 24 hodin na Lysé hoře. Vyhrává ten, kdo za 24 hodin nejvíckrát dosáhne vrcholu Lysé hory.

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň

KDY: pátek 26. ledna, 17 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 220 - 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí extraligové utkání borců z HC Oceláři Třinec.

NOVOJIČÍNSKO

Dvouhodinový skialp-sprint na Svinci

KDY: pátek 26. ledna od 17.30 hodin

KDE: sjezdovka na Svinci, Nový Jičín

ZA KOLIK: 100 korun startovné

PROČ PŘIJÍT: Princip je jednoduchý. Kdo kolikrát za dvě vyleze a sjede kopec. Účastnit se mohou i běžci bez lyží. Soutěží se ve dvou kategoriích – muži/ženy bez ohledu na věk. Prezentace je od 17.30 do 17.45, v 18 hodin je start závodu. Vyhlášení výsledků je ve 20.20 hodin, v každé kategorii jsou hodnocená první tři místa.

Veřejný závod v obřím slalomu

KDY: sobota 27. ledna od 8 hodin

KDE: sjezdovka na Svinci, Nový Jičín

ZA KOLIK: 200 korun startovné / myšáci (chlapci a dívky roč. 2016 a mladší) mají startovné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Jednokolový závod pro každého, kdo přijde a projeví zájem o účast. Prezentace závodníků je od 8 do 8.45 hodin, poté bude do 9 hodin porada vedoucích závodů, od 9 do 9.15 hodin bude vydávání startovních čísel, v čase 9.30 až 9.50 následuje prohlídka trati, v 10 hodin je start prvního závodníka. Soutěží se v kategoriích „myšáci“, U10, U12, U14, U16, dospělí a masters vždy v dívčí či chlapecké nebo ženské a mužské kategorii. Vyhlášení vítězů bude vždy do 60 minut po dojetí posledního závodníka, hodnocená jsou první tři místa, u „myšáků“ prvních šest. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přilba je povinná, chránič páteře doporučen.

Reprezentační ples města Nový Jičín

KDY: pátek 26. ledna od 19 hodin

KDE: Hotel Praha, Nový Jičín

ZA KOLIK: 500 korun restaurace / 450 korun salonky, v ceně je přípitek a večeře

PROČ PŘIJÍT: Účastníci plesu se mohou těšit na skupinu Kvatro Ostrava a moderní cimbálovou muziku Poštár. Hosty plesu budou mistři ČR v latinskoamerických tancích Petra Saksa Pístecká a Petr Kalina a sólistka Hudebního divadla Karlín a Divadla Broadway Kamila Nývltová.

Sněhobraní

KDY: sobota 27. ledna od 14 do 17 hodin

KDE: lyžařská chata na Červeném kameni, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Kdo miluje zimní období, koulování a sáňkování, neměl by na akci Sněhobraní pořádané Pionýrem Kopřivnice chybět. Budou organizované závody na saních, bobech, lavorech a na všem co si kdo donese. Kategorie budou: sjezd na všem možném, sjezd na saních, sjezd na bobech, sjezd na pytlu, sjezd na lopatách. Při nesněhových podmínkách se akce ruší.

Obecní ples Kopřivnice

KDY: sobota 27. ledna od 19.30 hodin

KDE: kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 430 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 31. ročník oblíbeného plesu, na kterém účastníky čeká hromada muziky.

Organizátoři vzkazují: Přijďte si zatančit, pobavit se a zazpívat si spolu s přáteli a možná to také rozjedete se zástupci města. Ve velkém sále Vás nenechají vydechnout: velekněží zábavy Golden Delicious, olomoucká svižná kapela Jamr´s, a hlavní host večera Václav Noid Bárta & Bek Bek Clan. Pomněnku roztančí duo AV Swing & Blues. U kina se bude tančit nejlépe s vínem u cimbálovky Cimbal Hell Band a šatnu v zákulisí promění v disco parket DJ Thomase. Tento ročník se ponese v duchu Fantoma opery. Dobrovolný dresscode black tie creative neboli elegantně černá s kapkou kreativity.

Frenštátský masopust se zabíjačkou

KDY: sobota 27. ledna, od 9.30 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Frenštátský masopust začne v Jandově stromořadí, kde bydlí starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman. Ten také akci v 9.30 hodin zahájí u památníku Dr. Jandy. Na místě bude připravené občerstvení a nebude chybět ani ochutnávka zabijačkových specialit. Účastníci se pak společně vydají přes Dolní ulici na náměstí, kde bude zábava pokračovat od 10 do 16 hodin. Na programu budou tradiční moravská zabijačka s ochutnávkou, zabijačkové hody, rej masek, masopustní kapela, pouliční pohádky, masopustní žertovné hry a soutěže, dřevěný kolotoč, CK polní pošta, tradiční stánky nebo také polévka za kačku. Masky jsou vítány!

OSTRAVSKO

Ostrava Svatební Festival

KDY: pátek 26. a sobota 27. ledna

KDE: multifunkční aula Gong ve Vítkovicích

ZA KOLIK: 450 Kč (VIP předprodej) / 150 Kč (na místě)

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník akce s názvem Ostrava svatební festival bude naplněna svatebními dodavateli. Čekají vás dva dny plné inspirace, módních přehlídek nejnovějších kolekcí svatebních šatů i kolekcí společenských šatů. Ve svatební tombole jsou ceny za 150 tisíc korun. Naplánujte si celou svatbu za jeden den nebo se přijďte inspirovat.

Více zde: https://ostravasvatebnifestival.cz/

Cool ples 2024

KDY: pátek 26. ledna (20 hod.)

KDE: Rock & Roll Garage Club, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 690 a 710 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní hvězdou večera bude Olga Lounová s celou svou kapelou. Užijete si tedy plnohodnotnou plesově koncertní show. O tajemno se postará mistr ČR v moderní magii Ondřej Sládek. Celým večerem bude provázet moderátor a Dj Tomáš Boldi z Boldi Dance. Chybět nebudou ani oblíbené interaktivní taneční vstupy. Připravena bude rovněž bohatá tombola, fotokoutek a možnost večeře z kuchyně Rock & Roll Garage Clubu. Užijte si večer plný hudby, tance a zábavy.

Peter Lipa & Band

KDY: pátek 16. ledna (19 hod.)

KDE: Parník klub, Moravská Ostrava a Přívoz

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Do Klubu Parník se vrací legenda slovenské jazzové a bluesové scény, zpěvák Peter Lipa se svou kapelou. Fanouškům zahrají to nejlepší ze své tvorby. Nebudou chybět hity jako Páni v najlepších rokoch, Prosperita, Maturantky, ale také různé evergreeny nebo bluesové songy. Rozhodně je na co se těšit.

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav

KDY: neděle 28. ledna (16 hod.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259 korun (základní), 49 korun (dětská)

PROČ PŘIJÍT: Vítkovičtí hokejisté trpí nevyrovnanými výkony a nacházejí se ve spodní části extraligové tabulky. Přijďte je povzbudit, potřebují každé vítězství jako sůl.

BRUNTÁLSKO

Mrazivé výtvarné tvoření

Mrazivé tvoření.Zdroj: se souhlasem CVČ Bruntál

KDY: pátek 26. ledna (15 – 17 hod.)

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte strávit příjemný čas při výrobě zimní lampy a voňavé ledové svíčky z palmového vosku. Vhodné pro děti ve věku 7 – 15 let.

2. liga družstev v šachu

KDY: neděle 28. ledna (od 9 hod.)

KDE: Sportovní hala Zeyerova, Bruntál

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Tohle klání slibuje napínavé duely, které si vychutnají všichni příznivci šachu.

Ples obce Brantice

KDY: sobota 27. ledna (19.30 hod.)

KDE: KD Brantice

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Neváhejte se přijít pobavit a dosyta si zatancovat při hudebním doprovodu kapely Foxy Hunters. Čeká vás mj. taneční vystoupení, bohaté občerstvení či tombola.

Čert a Káča

Tradiční pohádka v podání souboru Krnováček

KDY: neděle 28. ledna (15.30 hod.)

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 40 Kč/os.

PROČ PŘIJÍT: Zveme malé i velké na poslední představení tradiční české pohádky Čert a Káča v podání loutkářského souboru Krnováček.

KARVINSKO

Screamers v Karviné

KDY: neděle 28. ledna v 18 hodin

KDE: MěDK Karviná

ZA KOLIK: 320 Kč

PROČ PŘIJÍT: Screamers jsou jednou z nejstabilnějších českých uměleckých skupin, která se etablovala na poli alternativního divadla v roce 1997. Tvoří ji skupina umělců – herců, tanečníků, zpěváků a komiků. Na jevišti se pracovně setkali s většinou českých populárních zpěvaček a zpěváků, herců a komiků, a například se slavnou skupinou Boney M. V roce 2010 okouzlili miliony diváků v semifinále talentové soutěže Česko Slovensko má talent.

Manželský čtyřúhelník na horách

KDY: neděle 28. ledna v 19 hodin

KDE: KD Petra Bezruče, Havířov

ZA KOLIK: 400 - 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před na Silvestra.

Hokejové derby v krajské lize

KDY: sobota 27. ledna v 17 hodin

KDE: zimní stadion, Č. Těšín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V nejnižší soutěži se čeká slušná atmosféra a zajímavá podívaná na ledě. Domácí Vlci z Těšína přivítají obrozenou Karvinou. Kdo zvládne okresní derby lépe?

OPAVSKO

Koncert známých hudebníků

KDY: sobota 27. ledna od 18.30 hodin

KDE: Mlýn Vodníka Slámy, Háj ve Slezsku-Lhota

ZA KOLIK: 890 korun

PROČ PŘIJÍT: Známý mlýn bude k radosti fanoušků hostit hudebníka, skladatele, herce a moderátora Ondřeje Gregora Brzobohatého, syna neméně známého otce, herce Radoslava Brzobohatého. Vystoupí v doprovodu skvělého saxofonisty Matouše Kobylky. Oba interpreti představí posluchačům písně z vlastní tvorby i známé covery.

Brněnská kapela v opavském klubu

KDY: pátek 26. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Art, Opava

ZA KOLIK: 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky Klubu Art potěší svým vystoupením bluesrocková kapela The Weathermakers. sdružená kolem básníka, textaře a hráče na foukací harmoniku Jakuba „Jiaxise“ Svobody. Kapela vychází z bluesových kořenů, s přesahy do dalších žánrů a je založena především na textech, plných zaručeně pravých historek z třetí ruky. Jejím specifikem je používání netradičních, recyklovaných, nástrojů (cigar box guitar z krabice od doutníků nebo diddley bow z rozbité lavičky) a harmonikových komb vyrobených ze starých rádií. To dokresluje její specifický styl.

Zpívání pro nepěvce

KDY: pátek 26. ledna od 18 hodin

KDE: kulturní organizace KUPE Opava

PROČ PŘIJÍT: Spolek na záchranu OD Breda s KUPE zahajuje úvodní část letošní série zpívání pro radost a dobrou zábavu. Náplní je pěvecká výuka účastníků pod odborným vedením lektorů, mezi nimiž budou například sólistka opery Slezského divadla Tereza Kavecká, pěvkyně Soňa Jungová nebo sbormistr Jiří Slovík. Na programu výuky zpívání budu písně lidové, trampské, muzikálové a též popové hity známých interpretů.

Plesová sezona je v poločase

KDY: pátek 26. až neděle 28. ledna od 20 hodin

KDE: obce v regionu Opava

PROČ PŘIJÍT: Reprezentační ples města v pátek v KD Dolní Benešov se dvěma kapelami a programem, vstupné 500 korun včetně občerstvení. V sobotu bude na programu Hasičský ples v KD Šilheřovice s kapelou Duo Monzum, vstupné 250 korun a též štěpánkovický hasičský ples v Obecním domě Kobeřice s kapelou Cactus. Chovatelský ples v KD Hať bude s kapelou Impuls za vstupné 200 korun, Společenský ples města Hlučín bude v místním KD moderovat Markéta Hrubešová, hudbu zajistí kapela Fantasy music a vstupné je 400 korun včetně občerstvení. Sportovní Disco ples bude mít v Sudicích děj v sále U Zlatého Džbánu se vstupným 200 korun.

Novoroční koncert

KDY: neděle 28. ledna od 16 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Kostelem zazní koncert, na kterém své hudební umění návštěvníkům představí žáci a jejich učitelé z místní ZUŠ. Vzájemné setkání zpestří kulturním příznivcům jejich nedělní odpoledne v důstojném prostředí kostelní lodi.