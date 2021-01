Zpřísněný režim na německo-české hranici je v souladu s pátečním rozhodnutím německých ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra zařadit Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí.

Zatímco saská vláda oznámila, že od neděle bude od českých přeshraničních pracovníků vyžadovat dva koronavirové testy týdně. Bavorsko takovou výjimku nepřijalo. Od pondělních 5:00 se budou muset pendleři testovat obden, zatímco dosud to bylo dvakrát týdně.

Český generální konzulát v Mnichově uvádí, že test se týká pouze příjezdu. Pokud tak pobyt pendlerů v Bavorsku přesáhne 48 hodin, nemusí se během něj nechat znovu testovat.

Okres Cham, který sousedí s Domažlickem, chce zabránit tvoření kolon na hranici rychlým testováním. Testovací stanice v příhraničních obcích Furth im Wald a Waldmünchen mají zvládnout kolem 12.000 testů týdně. Například ve Furthu bude na testovací stanici přebudována bývalá celnice.

Rychlý výsledek testu

Výsledek testu se pracovníci mají dovědět ještě před příjezdem do zaměstnání; na mobilní telefon by jim měl přijít do 15 minut. Podle BR přitom jenom v okrese Cham pracuje více než 4000 pendlerů. Ve Furthu bude na testovací stanici přebudována bývalá celnice.

Zemský rada Franz Löffler dnes BR řekl, že pendleři budou k testovacím stanicím naváděni prostřednictvím informačních tabulí. Už před příjezdem se však mají pendleři prostřednictvím internetu zaregistrovat.

Po výtěru musí neprodleně pokračovat v jízdě. Pokud jim přijde oznámení o pozitivním výsledku testu, musí se ihned obrátit a odebrat se do domácí karantény.

Pendleři, jejichž pracovní den začíná v pondělí časně ráno, se mohou nechat otestovat ve stávajícím testovacím centru v Chamu, zdůraznil Löffler.

Pro běžné cesty do Německa je hlavním novým omezením to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti, tedy i z ČR, je nezbytné u sebe už mít negativní test. Není tedy možné si ho nechat vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.