/FOTO/ Eva, Míša, Alena, Tomáš a na sedm desítek dalších vstávají druhý prosincový pátek dříve, než havíři na šachtu. Ve čtyři hodiny ráno jim začíná směna v depu Zásilkovny v Ostravě-Porubě.

Depo v průmyslové zóně Nad Porubkou v Ostravě-Porubě, odkud Zásilkovna nejen vypravuje, ale také tady přijímá a vydává balíky. | Foto: Deník/Radek Luksza

Zdroj: Deník„Manžel teď objednává zásadně přes internet! Že by mi to dělal schválně?“ lamentuje naoko Eva, která je v depu s rozloze 4100 metrů čtverečních zástupkyní vedoucí ranní šichty. Kolegové z noční hlásí, že ve dvaceti lidech mají vyloženo deset kamionů. Z nichž zásilky rozdělí na „trasy“. Nejprve do regálů, pak přepravních klecí.