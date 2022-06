20 let pěvecké soutěže "Rozvíjej se, poupátko"

Je to neuvěřitelné, ale je to už 20 let od chvíle, kdy se v naší škole zrodil nápad pořádat pěveckou soutěž “Rozvíjej se, poupátko”. Její pojmenování vzniklo jako symbol hlavního cíle – rozvíjet talent našich dětí. Písnička z pohádky nám už 20 let slouží nejen jako motivační název soutěže, ale také jako povinná píseň, úroveň její interpretace se stává často nejdůležitějším kritériem pro rozhodnutí poroty.

20 let pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko. | Foto: Dagmar Machálková