Poslední dva zápasy základní části První ligy čekaly v sobotu na baseballisty Frýdku-Místku. V nich si mohli vybojovat postup do TOP 6, kde se bude hrát o dvě místenky v baráži. A jak to dopadlo?

Radost baseballistů Klasiku. | Foto: Pavel Chorobik

V prvním zápase proti jabloneckému Blesku vsadil Klasik na kopci na Američana Da’Reese Gutierreze. Domácí Severočeši zase na mladého Jakuba Suchardu. Oba nadhazovači v prvních dvou směnách dokázali udržet nulu. Skóre se tak poprvé měnilo ve třetí směně, kdy Richard Omelka svým odpalem poslal Klasik do vedení 1-0.

Jenže v dohrávce čtvrté směny se výrazněji prosadili i domácí, kteří dokázali čtyřmi body otočit duel ve svůj prospěch. Frýdek-Místek na to reagoval pouze jedním bodem, který opět zařídil Richard Omelka, když znovu stahoval na domácí metu Miroslava Laciku. Blesk na to ještě odpověděl dalšími třemi body a nakonec zvítězil 7-2.

Klasik tak věděl, že potřebuje vyhrát druhý zápas, pokud si chce zajistit postup do TOP 6 aniž by se ohlížel na další výsledky. Jenže znovu se nemohl opřít o útok, když pálkaři nedokázali stahovat body. Klasiku nestačil ani velmi dobrý výkon na kopci od dvojice Martin Drong a Matěj Chorobik.

V dohrávce deváté směny, do níž se vstupovalo za stavu 2-3 pro Frýdek-Místek, měli baseballisté obrovskou šanci duel zvrátit ve svůj prospěch. S jedním outem obsadili všechny mety, ale následně nedokázali stáhnout alespoň vyrovnávající doběh a prohráli tak i druhý duel s Jabloncem.

Viktor Gajdica v akci.Zdroj: Pavel Chorobik

„Kvůli problémům na cestě jsme přijeli pozdě a byli jsme díky tomu trochu rozhozeni. Nedokázali jsme se dobře zkoncentrovat, dostat se do pohodového herního rytmu a dle toho oba zápasy vypadaly,“ hodnotil sérii manažer Klasiku Jakub Kaplan. Frýdeckomístečtí tak po zápase sledovali, jak skončí další rozehrané zápasy První ligy.

Po několika desítkách minut se mohli začít radovat, protože prohra Kladna jim dala definitivní jistotu postupu do TOP 6. „Je to splněný cíl, protože to jsme si předsevzali před startem sezóny. To bylo to minimum, které musíme. V TOP 6 budeme určitě chtít vyhrávat, postoupit co nejdál a pobít se o extraligovou baráž,“ neskrývá ambice Jakub Kaplan.

Frýdek-Místek nyní musí počkat na dohrávky zbylých zápasů základní části, aby poznal jména všech soupeřů v TOP 6 a její rozlosování.