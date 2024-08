V prvním utkání byl k vidění parádní duel nadhazovačů. Frýdecko-místecký Da’Reese Gutierrez dal opět svému týmu naději na výhru, když v sedmi směnách umožnil pouze 2 doběhy a rozdal 9 strikeoutů. Na pálce se ale Klasik trápil, když v celém utkání zaznamenal jenom dva úspěšné odpaly. To v konečném účtování stačilo pouze na jeden doběh a prohru 1-6.

Ve druhém duelu již měli frýdecko-místečtí povinnost zvítězit. Souběžně hraná série Techniky se Skokany se z pohledu baseballistů Klasiku nevyvíjela dobře. Pokud si chtěli hráči Frýdku-Místku udržet naději na postup do extraligové baráže, tak museli vyhrát. Hned v úvodní směně se jim povedlo vytvořit tlak na domácí obranu a po odpalu Gutierreze stáhli dva doběhy. Na kopci navíc měli Adriána Mücka, jehož forma v průběhu sezony graduje, což potvrdil i nyní. V pěti směnách totiž lídrovi tabulky povolil pouze jeden doběh. Bohužel v šesté směně již domácí dostali na mety první dva pálkaře a Mücka na kopci nahradil Jakub Kaplan. Ten sice na chvíli otupil domácí pálky, ale SaBaT se postupně chytil v dalších dvou směnách a strhl zápas na svou stranu.

close info Zdroj: Ján Jabrocký zoom_in Baseballisté Frýdku-Místku přišli v sobotu o naději na postup do baráže.

Naopak Frýdek-Místek již nedokázal přidat žádné další body, a i v tomto duelu prohrál 2-7. „Dnes jsme nebyli v úplně plné sestavě. Proti nejlepšímu týmu první ligy jsme byli v deseti, ale neodvedli jsme špatný výkon. Hráli jsme s nimi vyrovnaně až do konce zápasů a mohli jsme je porazit. Vždy nám chyběl kousek, aby to něco změnilo. Jsme zklamaní, že nepostoupíme do play off. Chtěli jsme se porovnat s týmy z Extraligy, ale bohužel. Máme na čem pracovat do příští sezony. Snad to bude lepší,“ řekl k sérii manažer Klasiku Jakub Kaplan.

Frýdecko-místečtí baseballisté tak mají před sebou již pouze jednu sérii, kdy v nadcházejícím týdnu zajíždějí do Brna, kde se utkají s domácími Hippos. Následně se bude ještě dohrávat jeden zápas se SaBaTem, který se neodehrál v původním termínu kvůli dešti.

Ján Jabrocký