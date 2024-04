Baseballisté Frýdku-Místku pokračují ve výborných výkonech v letošní sezóně. V sobotu sice přišli o neporazitelnost, ale stále jim patří první příčka v tabulce První ligy.

Baseballisté Frýdku-Místku stále drží první místo v tabulce První ligy. | Foto: Pavel Chorobik

Klasik na svém hřišti přivítal mužstvo Olympie Blansko, které každoročně patří mezi favority na postup do bojů o Extraligu. A blanenští své kvality prokázali i na severu Moravy, když byli zatím nejvyrovnanějším soupeřem Frýdku-Místku v této sezóně. Již v prvním utkání se oba celky od začátku přetahovaly o vedení.

Navrch ale i tak měli oba startující nadhazovači, kteří nepouštěli soupeře do přílišného tlaku. Zejména domácí mladík Adrián Mück opět prokázal své kvality, když v necelých šesti směnách rozdal 9 strikeoutů a Blansko proti němu stáhlo pouze 2 doběhy. Ačkoliv měl Klasik na pálce více úspěšných odpalů, tak na světelné tabuli svítilo vyrovnané skóre 4-4. V nastavení pak dokázal Da’Reese Guttierez udržet hosty bez bodu, aby pak Jindřich Adamus úspěšným odpalem spustil euforii domácích, kteří nakonec zvítězili 5-4.

Také druhý duel byl vyrovnaný a dospěl až do nastavení. Klasik sice šel do vedení 3-0, ale soupeř následně dokázal vývoj utkání otočit a po šesti směnách již Blansko vedlo 5-4. V deváté směně ale přinesl Gutierrez vyrovnávající doběh a utkání se tak znovu nastavovalo. V desáté směně tentokrát pálil jako první Klasik a vytěžil z toho jeden doběh po odpalu Ondřeje Gurníka. Bohužel v dohrávce již frýdeckomístečtí vedení neudrželi. Blansko totiž nejdříve využili chyby v obraně, aby srovnalo na 6-6. Následně hosté obsadili všechny mety a domácí tak na situaci reagovali změnou na nadhozu. Jenže Jakub Kaplan v této situaci daroval metu zdarma Jiřímu Radovi a Blansko tak dostalo bod zadarmo. Klasik tak po výsledku 6-7 musel poprvé v sezóně skousnout prohru.

„Jeli jsme tady s tím, že chceme udolat aspoň jedno vítězství, tak jak se nám to povedlo v předešlých kolech. To se nám povedlo. Oba zápasy byly vyrovnané a šly až do tiebreaku. První dopadl lépe pro Klasik. Udělali jsme tam nějaké chyby. Neměli jsme moc hitů. Domácí nás přepálili. Ve druhém jsme se dokázali vrátit. Nalili jsme hity a šli jsme si pro vítězství, Takže super,“ hodnotil dvojzápas hostující manažer Štěpán Havlíček.

„My jsme s výkonem spokojeni. Navíc v tomto počasí to byly těžké zápasy. Blansko hrálo velmi dobře. Oba zápasy dospěly až do nastavení, což odpovídalo dění na hřišti. Oba týmy do toho daly všechno. Popraly se s počasím. První prohra zamrzí. Samozřejmě, vždy chceme vyhrát a chtěli jsme mít sérii co nejdelší. Ta prohra asi musela přijít. Musíme to skousnout, poučit se z toho a vyhrávat dál,“ přidal svůj pohled domácí Jakub Kaplan. Navzdory jedné prohře se Frýdek-Místek drží na prvním místě tabulky První ligy a po víkendu si výrazně zvedly jeho šance na postup do TOP 6, v němž se bude bojovat o místenky na boje v extraligové baráži.

Další krok může Klasik udělat již nadcházející sobotu, kdy na svém hřišti přivítá brněnskou Techniku, která v minulém roce ještě hrála nejvyšší soutěž.